Il centro didattico La Penna Magica ospita i laboratori estivi Training Lab

Arezzo, 8 agosto 2024- Tre laboratori estivi per bambini e ragazzi per acquisire nuove competenze e continuare a imparare in un contesto ludico e ricreativo. Il progetto “Training Lab” è promosso da La Penna Magica, il centro didattico dell’Istituto di Agazzi con sede in via Montefalco, e si svilupperà attraverso una serie di incontri in programma tra lunedì 19 agosto e venerdì 13 settembre che permetteranno di vivere tante attività diversificate a seconda dell’età, degli interessi e dei bisogni delle famiglie. I laboratori saranno di gruppo per stimolare il confronto, l’interazione, la socializzazione e l’apprendimento in un contesto maggiormente stimolante, facendo affidamento sulla presenza di psicologhe ed educatrici per un approccio personalizzato a seconda dei partecipanti.

Un percorso rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado sarà Mappe Lab che proporrà un ciclo di incontri finalizzati a costruire le mappe concettuali, gli strumenti che aiutano e facilitano lo studio attraverso la rappresentazione visiva delle informazioni e delle conoscenze per integrare diversi concetti e rafforzarne la comprensione. Gli studenti da dieci a tredici anni potranno mettersi alla prova tra giochi ed esercizi per imparare a usare, riconoscere e padroneggiare gli euro con il laboratorio Euro Lab, infine i bambini della scuola primaria potranno partecipare a English Lab con appuntamenti per potenziare la lingua inglese tra vocabolario, grammatica e conversazione. Per informazioni e iscrizioni sui tre percorsi di “Training Lab” è possibile contattare il numero 331/72.17.936.