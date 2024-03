Il Caf Acli apre la campagna fiscale 2024

Arezzo, 29 marzo 2024 – Il Caf Acli ha aperto la campagna fiscale 2024. Ogni lavoratore e ogni pensionato può già procedere alla compilazione e alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi e, in questa delicata operazione, potrà fare affidamento su consulenza, assistenza e affiancamento degli operatori del centro fiscale aclista diffuso tra le diverse sedi provinciali ad Arezzo, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Poppi e Bibbiena. Il supporto del Caf Acli permetterà ai contribuenti di ottenere informazioni personalizzate sulle novità introdotte per il 2024, sulla documentazione completa da presentare, sulle detrazioni per le spese sostenute e sulle agevolazioni previste, favorendo il buon esito della procedura con l’assunzione della responsabilità per ogni eventuale futura contestazione.

Il 730, il più comune e diffuso modello per la dichiarazione dei redditi, verrà predisposto nel cassetto fiscale del contribuente direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ma l’intermediazione di un centro fiscale è comunque importante per effettuare le verifiche, per apportare eventuali modifiche e per portare a buon termine l’operazione. Il completamento della pratica fiscale permetterà poi al contribuente di ricevere gli eventuali rimborsi Irpef sullo stipendio di luglio o sulla rata di pensione di agosto o settembre. Tra le novità dell’attuale campagna fiscale rientra la possibilità di effettuare il 730 anche per i contribuenti con sostituto di imposta incapiente e per i cittadini con redditi da lavoro occasionale che in precedenza erano chiamati a presentare il Modello Redditi, inoltre da quest’anno sarà possibile iniziare a fruire dei benefici delle detrazioni del Superbonus in dieci rate per le spese sostenute nel 2022 e dichiarare direttamente anche i patrimoni mobiliari e immobiliari all’estero. Il personale di tutti gli sportelli della provincia di Arezzo è stato adeguatamente formato e aggiornato soprattutto in merito a questi cambiamenti per offrire un’assistenza professionale e personalizzata ai quasi undicimila cittadini che ogni anno scelgono il Caf Acli per la loro dichiarazione dei redditi. Il 730 ordinario potrà essere presentato entro la scadenza fissata per lunedì 30 settembre, ma l’invito è ad attivarsi in anticipo per dedicare il giusto tempo e la giusta attenzione a questa importante pratica fiscale. Per ottenere ulteriori informazioni o per prenotare l’appuntamento con il Caf Acli è possibile chiamare lo 0575/21.700, scrivere su WhatsApp allo 0575/18.22.800, inviare una mail a [email protected] o visitare il portale www.cafacli.it.