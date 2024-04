Il 23 aprile è la giornata del libro… e delle rose. Sapete perché?

Firenze, 23 aprile 2024 – Oggi è la Giornata mondiale del libro, ma anche quella delle rose. E in Spagna è anche la giornata degli innamorati, la più romantica dell’anno. Ma cos’è che unisce libri, fiori e storie d’amore? Tutto nasce dalla leggenda medievale di Sant Jordi. A Montblanc, nella zona di Tarragona, un drago terrorizzava e uccideva gli abitanti che decisero di sacrificare una persona al giorno, scelta a sorte, offrendola al mostro per placare la sua fame. Quando toccò alla figlia del re, intervenne Sant Jordi, che in sella al suo cavallo bianco, trafisse il drago, salvando la principessa. Dal sangue del mostro spuntò un roseto da cui il cavaliere colse un fiore da donare alla fanciulla. Un gesto che si ripete ancora oggi tra tanti innamorati. Al dono delle rose si è aggiunta, dagli anni Venti del secolo scorso, anche la consuetudine di regalare un libro. L’uomo infatti regala una rosa alla sua donna, la donna offre in dono al suo uomo un libro. Questa tradizione è all'origine della proclamazione da parte dell'Unesco, nel 1995, della Giornata mondiale del Libro, proprio il 23 aprile, data che coincide con la morte di due grandi autori come Cervantes e Shakespeare, tra i sommi autori della letteratura universale. In Catalogna si festeggia San Giorgio (Sant Jordi) ed è tradizione che oggi gli uomini regalino una rosa alle donne e vengano contraccambiati con un libro. Dall'Italia parte 'Una nave di libri per Barcellona' che in questa edizione, la XII, ha a bordo oltre 500 passeggeri in viaggio da Civitavecchia per raggiungere la capitale della Catalogna che è un trionfo di rose e di libri.

La lettura sarà al centro dell'attenzione anche nelle prossime settimane, con la XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 9 al 13 maggio, in cui TikTok torna come Official Entertainment Partner e con uno spazio più ampio al padiglione Oval. Dal 1995, il 23 aprile, si svolgono iniziative in tutto il mondo – flashmob, reading, eventi letterari, presentazioni di libri – per incoraggiare a scoprire il piacere della lettura. A Firenze ad esempio i Chille de la balanza dedicano la giornata a Franz Kafka, in occasione del centenario della sua morte. L’invito è quello di ritrovare (e leggere a San Salvi per non più di due minuti) pagine - anche poco conosciute - di racconti, romanzi, lettere, aforismi dello scrittore praghese (l’ingresso è libero, con prenotazione vivamente consigliata – tel/whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected] – indicando, se si vuole, la pagina/aneddoto/aforismo kafkiano scelto). Altro appuntamento d'eccezione a Firenze è martedì 30 aprile alle 18, il Caffè Letterario del Teatro Niccolini ospiterà la presentazione del primo fascicolo del 2024 di Nuova Antologia, la storica rivista di "scienze, lettere ed arti" giunta al 158mo anno di pubblicazioni ininterrotte, su cui scrissero, tra gli altri, Cristina di Belgioioso e Alessandro Manzoni, e pubblicarono a puntate alcuni dei propri capolavori Aldo Palazzeschi e Riccardo Bacchelli. Interverranno Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, l’editore Antonio Pagliai, Francesco Gurrieri su ’50 anni dalla nascita del Ministero per i Beni Culturali’, Cristina Acidini su ‘Antonio Paolucci, il Soprintendete d’Italia’, e Brando de Leonardis su ‘Pericolosi paradossi del nuovo capitalismo’. Nasce oggi William Shakespeare nato il 23 aprile 1564 nel Regno Unito. Si celebra oggi la nascita, e la morte, del più grande drammaturgo di tutti i tempi. Una delle sue frasi più celebri recita così: “Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno”.