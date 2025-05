Arezzo, 9 maggio 2025 – Il 14 e 15 maggio arriva ad Arezzo 'In viaggio con la Banca d'Italia', l'iniziativa itinerante organizzata dalla banca centrale per promuovere la cultura finanziaria, far conoscere le proprie funzioni e dialogare in modo diretto con le persone, le imprese e le altre istituzioni. Lo annuncia l'istituto di via Nazionale. La tappa aretina si apre mercoledì 14 alle 10,30, presso la Sala Borsa Merci della Camera di

Commercio di Arezzo-Siena, con l'incontro 'Truffe nei pagamenti: come riconoscerle,

come difendersi'. Intervengono rappresentanti della Banca d'Italia, delle forze dell'ordine e del mondo accademico, per analizzare il fenomeno delle frodi nei pagamenti digitali e offrire strumenti concreti di prevenzione. L'incontro è parte della campagna informativa nazionale 'Occhio alle truffe'. Lo stesso mercoledì 14 maggio, con inizio alle 15, si tiene presso il Palazzo Vescovile una tavola rotonda

dedicata al tema dell'educazione finanziaria come leva di inclusione sociale, con la partecipazione di

rappresentanti istituzionali, autorità locali, Caritas, Prefettura, Guardia di Finanza e Banca d'Italia. Giovedì 15 maggio, infine, la Filiale di Arezzo della Banca d'Italia apre le porte al pubblico per un

open day con laboratori didattici per giovani e adulti dedicati al ruolo della banca centrale e alle sue molteplici attività.