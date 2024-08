I tesori riemersi dal mare. L’ex chiesa ospita anfore e relitti di navi

Relitti e reperti sono visibili negli spazi della ex chiesa di Sant’ Antonio a Capraia. La mostra “Capraia lungo le rotte antiche: relitti e reperti sommersi” offre l’occasione di riscoprire anche la chiesa che, dopo una decennale opera di restauro (nella foto), è stata restituita alla comunità. Protagoniste sono le preziose anfore che risalgono alla Roma tardo repubblicana e all’inizio del periodo imperiale e venivano prodotte anche in Spagna. Un tempo contenevano vino e salsa di pesce ed erano trasportate sulle rotte del Mediterraneo. Parte dei reperti provengono da recenti scoperte nella zona marina in cui è stato trovato anche il relitto di una nave della seconda metà del II secolo a.C. e sono esposti per la prima volta. La mostra, finanziata nell’ambito del PNRR, è organizzata dall’associazione Amici della chiesa di S. Antonio, in collaborazione con il Comune di Capraia Isola e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.