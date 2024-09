I nidi comunali di Cortona aprono le porte ai genitori per mostrare gli spazi e conoscere il personale educativo

Arezzo, 30 settembre 2024 – I nidi comunali di Cortona aprono le porte alle mamma e ai papà per mostrare gli spazi e conoscere il personale educativo

Open day al nido per i genitori che in vista dell’iscrizione all’anno educativo 2024-25 vogliono conoscere i servizi ed effettuare una scelta più consapevole. Nelle giornate del 2, 3 e 4 ottobre i nidi d’infanzia “Il Castello” (Camucia, via XXV aprile), “Raggio di sole” (Cortona, via Moneti) e “Aquilone” (Terontola, via dei Combattenti) aprono le porte a mamma e papà per presentare il personale e il coordinatore pedagogico, condividendo con le famiglie gli spazi, i materiali, i tempi e il progetto pedagogico e educativo del servizio.

I nidi d’infanzia comunali “Aquilone”, “Raggio di sole” e “Il Castello” si propongono come servizi educativi e sociali di interesse pubblico che sostenendo l’idea di un’infanzia attiva e competente, garantiscono luoghi accoglienti capaci di sostenere e promuovere la crescita globale dei bambini e delle bambine in collaborazione con le famiglie.

L’idea di bambino e bambina protagonista del suo apprendimento e della sua crescita, è il valore che guida il pensiero pedagogico educativo: all’interno dei nidi tutti i bambini e tutte le bambine trovano uno spazio e un tempo per esprimersi nella propria unicità, globalità e complessità in un contesto di apprendimento dove la valorizzazione della relazione tra pari arricchisce i percorsi di sviluppo di ciascuno. Le esperienze proposte durante l’anno educativo valorizzano la stretta correlazione tra l’azione educativa del nido, il coinvolgimento emotivo ed affettivo dei bambini e le relazioni con le famiglie e il territorio. Durante l’anno si alterneranno esperienze ricorrenti e proposte innovative in un equilibrio tra stabilità e variabilità quali opportunità di rafforzare l’autonomia e valorizzare le nuove esperienze per mettersi in gioco.

Tutti i nidi d’infanzia hanno degli spazi esterni che vengono utilizzati in tutte le stagioni, secondo i principi della outdoor education, ponendo anche particolare attenzione alle uscite sul territorio circostante. L’intenzionalità educativa del progetto pedagogico-organizzativo del servizio è quella di definire contesti ed esperienze che tengano conto dei suoi interlocutori principali: il bambino, la famiglia, l’ambiente, l’équipe e le risorse del territorio. Particolare attenzione è rivolta alla cura di spazi e materiali, alle proposte educative, ai tempi e alle routine. Le famiglie sono coinvolte attraverso momenti di scambio quotidiani, colloqui individuali, collettivi, tavole rotonde a tema con l’intervento di professionisti dell’infanzia, laboratori, feste e uscite.

I nidi d’infanzia del comune di Cortona sono luoghi inseriti in differenti contesti e comunità locali che nel tempo hanno costruito un sistema di relazioni con i servizi. La rete costituisce una risorsa imprescindibile per sostenere la crescita dei bambini e delle bambine che sia ricca di opportunità e soprattutto coerente e organica.