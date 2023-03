I giardini più belli della Toscana: ecco dove trovarli

Giardino dei Tarocchi. Foto Alessandro Bonvini via Flickr

Firenze, 23 marzo 2023 - La bella stagione ci sta offrendo un incoraggiante assaggio. Ed anche se i meteorologi ci dicono che all’inizio della prossima settimana tornerà un po’ di freddo, è arrivato il momento di organizzare, nel week end, un po’ di escursioni nei giardini più belli della Toscana. Prato Firenze Siena Pistoia Lucca Arezzo Grosseto La nostra regione offre una miriade di possibilità. Ecco qualche idea. Prato Partiamo dalla villa medicea di Poggio a Caiano (Prato). Fu progettata da Giuliano da Sangallo per Lorenzo il Magnifico, come esempio di architettura rinascimentale che fondesse la lezione dei classici con elementi caratteristici dell’architettura rurale toscana. Evidente la lezione di Leon Battista Alberti, sia per la scelta del luogo su cui la villa sorge, sia per ricerca di simmetria e armonia delle proporzioni. Posta sulla cima del poggio e rialzata dalla piattaforma del portico, la villa - protesa verso il paesaggio, - si erge come simbolo dell’opera ordinatrice dell’uomo sulla natura. Il giardino ed il parco sono dominati dalla grande limonaia ottocentesca, ai piedi della quale sorgono le monumentali scuderie cinquecentesche...