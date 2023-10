I cento anni del Maresciallo di Prima Classe Scelto del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, Cav. Carmine Morrone

Arezzo, 3 ottobre 2023 – Oggi ricorre il 100° anniversario dalla nascita del Maresciallo di Prima Classe Scelto del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, Cav. Carmine Morrone, residente in questo centro.

Il Maresciallo Morrone, si arruola nel Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza il 14 novembre 1942 e, dopo aver frequentato i prescritti Corsi di formazione, nonché il corso di specializzazione quale Sottufficiale artificiere, ha prestato servizio presso i Reparti Celere e Mobile di Genova, Roma, Parma, Piacenza, Padova, Bolzano e, dal 1969 al 1983, presso la Questura di Arezzo.

La Questura di Arezzo e la Sezione aretina dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, allo scopo di poter esprimere la vicinanza dell’Amministrazione a chi ha dedicato la propria vita al servizio del Paese e condividere il nostro senso di appartenenza alla grande famiglia della Polizia di Stato, che resta immutato anche dopo il collocamento in congedo, hanno organizzato una cerimonia nella sala “Petri” della Questura, per la consegna di una medaglia ricordo al collega fatta pervenire dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani e consegnata dal Questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo, alla presenza di rappresentanze di personale in servizio e delle organizzazioni sindacali.

Il Maresciallo Morrone era accompagnato dalla figlia e dalla nipote, nonché dai soci e amici dell’Associazione.