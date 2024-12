Arezzo, 10 dicembre 2024 – Dopo il Bando per il Magistrato e in attesa di quello per il Drappo, entrano in scena i 50 membri delle Commissioni per l’organizzazione del Palio dei Rioni in programma il 15 giugno 2025.

In attesa della nomina del Magistrato per l’edizione 2025 del Palio dei Rioni Città di Castiglion Fiorentino, per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 dicembre, questo è il link: https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/notizie/3157837/prossimo-1-dicembre-sara-possibile-presentare, ecco i nomi dei componenti delle Commissioni dell’Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino.

La Commissione Superiore è composta da Mario Agnelli, Michele Falomi, Gloria Castellucci, Lucia Casagni, Mario Paglicci Reattelli, Paolo Brandi, Stella Frappi, Marcello Orlandesi, Paolo Faralli, Andrea Paglicci Reattelli e Giuseppe De Stefano.

Commissione Palio è composta dal Coordinatore, Stefano Frescucci, da Devis Milighetti, Francesco Baldi e Marta Biagianti, Simone Divulsi e Stefano Lucani, Alex Fabiani e Stefano Meacci e da Massimo Bennati.

Commissione Folklore è composta dal Coordinatore, Andrea Sereni, e da Beatrice Berti, Francesca Rinaldi e Carlo Nocentini, Sara Rofani e Filippo Fabianelli, Lucia Casagni, Dario Pancini e Francesca Frontani.

Commissione Sport è composta dal Coordinatore, Gabriele Giommetti, e da Marco Meucci, Mattia Rogari e Camilla Pagani, Andrea Cappioli e Matteo Lovari, Maurizio Bertocci e Lorenzo Bobini e da Raffaele Bistondi.

Commissione Comunicazione è composta dal Coordinatore, Enrico Panichi, e da Carlo Maria Landucci, Stefania De Palma, Luna Gironi e da Martina Malentacchi.

Commissione Drappo è composta dalla Coordinatrice Gianna Burroni, da Massimiliano Lachi, Stella Frappi, Padre Emanuele di Mare, Roberto Galimberti, Norma Tennis e Giuliana Gerace.

Dopo la nomina del Magistrato del Palio, che si terrà entro il mese di gennaio 2025, partirà quello del Drappo che verrà dato al vincitore del Palio in programma la terza domenica di giugno, 15 giugno 2025.