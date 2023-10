Guida Vini d’Italia di Gambero Rosso, le eccellenze aretine confermate

Arezzo, 9 ottobre 2023 – Anche quest’anno la Toscana si conferma come la regione più premiata della Guida, con ben 89 Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida Vini d’Italia di Gambero Rosso, che sarà presentata il 15 ottobre a Roma. Questi importanti numeri sono riconducibili a una vastità di territorio e di denominazioni, oltre che una grande varietà di stili e di terroir, che rendono la regione dinamica, con una voglia di crescere e di approfondire il legame con il territorio che non conosce sosta.

Arcanum 2019, Tenuta di Arceno

Auritea 2018, Tenute Lunelli - Tenuta Podernovo

Bolgheri Rosso Rute 2021, Guado al Melo

Bolgheri Rosso Sup. 2020, Castello di Bolgheri

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2020, Grattamacco

Bolgheri Rosso Sup. Le Gonnare 2020, Fabio Motta

Bolgheri Rosso Sup. Ornellaia 2020, Ornellaia

Bolgheri Rosso Sup. Sondraia 2020, Poggio al Tesoro

Bolgheri Sassicaia 2020, Tenuta San Guido

Brunello di Montalcino 2018, Fuligni

Brunello di Montalcino 2018, Le Macioche

Brunello di Montalcino 2018, Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino Campo del Drago 2018, Castiglion del Bosco

Brunello di Montalcino Diecianni Ris. 2013, Le Chiuse

Brunello di Montalcino Filo di Seta 2018, Castello Romitorio

Brunello di Montalcino Fiore di No 2018, La Fiorita

Brunello di Montalcino Giodo 2018, Giodo

Brunello di Montalcino Giovanni Neri 2018, Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Mercatale Ris. 2017, Ridolfi

Brunello di Montalcino Poggio al Vento Ris. 2016, Tenuta Col d'Orcia

Brunello di Montalcino Ris. 2016, Biondi - Santi Tenuta Greppo

Brunello di Montalcino V. del Suolo 2018, Argiano

Brunello di Montalcino Vallocchio 2018, Tenuta Fanti

Carmignano Arrendevole Ris. 2020, Tenuta Ceri

Carmignano Grumarello Ris. 2019, Tenuta di Artimino

Carmignano Ris. 2020, Tenuta Le Farnete - Cantagallo

Chianti Cl. 2019, Castell'in Villa

Chianti Cl. 2020, Val delle Corti

Chianti Cl. 2021, Castello di Radda

Chianti Cl. 2021, L'Erta di Radda

Chianti Cl. 2021, Tenuta di Lilliano

Chianti Cl. Gran Selezione Colledilà 2020, Barone Ricasoli

Chianti Cl. Gran Selezione Coltassala 2020, Castello di Volpaia

Chianti Cl. Gran Selezione Il Poggio 2018, Castello di Monsanto

Chianti Cl. Gran Selezione La Corte 2020, Castello di Querceto

Chianti Cl. Gran Selezione Le Bolle 2019, Castello Vicchiomaggio

Chianti Cl. Gran Selezione Sergio Zingarelli 2019, Rocca delle Macìe

Chianti Cl. Gran Selezione V. del Capannino 2020, Tenuta di Bibbiano

Chianti Cl. Gran Selezione V. Gittori 2020, Riecine

Chianti Cl. Gran Selezione Villa Rosa 2019, Famiglia Cecchi

Chianti Cl. Il Campitello Ris. 2020, Monteraponi

Chianti Cl. La Forra Ris. 2019, Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

Chianti Cl. La Porta di Vertine 2020, Bertinga

Chianti Cl. Lamole 2021, I Fabbri

Chianti Cl. Petrignano 2020, Dievole

Chianti Cl. Ris. 2019, Vallepicciola

Chianti Cl. Ris. 2019, Villa Le Corti

Chianti Cl. Ris. 2020, Castello di Albola

Chianti Cl. Riserva Ducale 2020, Ruffino

Chianti Cl. V. Barbischio Ris. 2020, Maurizio Alongi

Chianti Cl. Villa Antinori Ris. 2020, Marchesi Antinori

Chianti Colli Fiorentini Badia a Corte Ris. 2020, Torre a Cona

Chianti Rufina Ris. 2018, Castello del Trebbio

Chianti Rufina Terraelectae Vign. Montesodi Ris. 2020, Marchesi Frescobaldi

Colli di Luni Vermentino V. Basse 2022, Terenzuola

Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2018, Tenuta di Valgiano

Cortona Syrah Apice 2019, Stefano Amerighi

Cortona Syrah Il Castagno 2020, Fabrizio Dionisio

Duemani 2020, Due Mani

Guardiavigna 2019, Podere Forte

I Sodi di San Niccolò 2019, Castellare di Castellina

Il Borro 2019, Il Borro

La Regola 2020, Podere La Regola

Le Pergole Torte 2020, Montevertine

Lupicaia 2018, Castello del Terriccio

Maremma Toscana Alicante Oltreconfine 2021, Bruni

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2020, Rocca di Frassinello

Mello 700 2020, Tolaini

Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Ris. 2019, ColleMassari

Monteti 2019, Tenuta Monteti

Morellino di Scansano Madrechiesa Ris. 2020, Terenzi

Morellino di Scansano V. Liuzza Ris. 2021, Roccapesta

Nobile di Montepulciano Asinone 2020, Poliziano

Nobile di Montepulciano Costa Grande 2019, Boscarelli

Nobile di Montepulciano I Quadri 2020, Bindella - Tenuta Vallocaia

Nobile di Montepulciano Madonna della Querce 2018, Maria Caterina Dei

Nobile di Montepulciano Pagliareto Sel. Bio 2019, Lunadoro

Nobile di Montepulciano SorAldo 2018, De'Ricci

Oreno 2021, Tenuta Sette Ponti

Orpicchio 2020, Dianella

Paleo Rosso 2020, Le Macchiole

Petra 2020, Petra

Pinot Nero 2020, Podere della Civettaja

Poggio de' Colli 2020, Piaggia

Siepi 2020, Castello di Fonterutoli

Tenuta di Trinoro 2020, Tenuta di Trinoro

Uno 2020, Tenuta Carleone

Valdarno di Sopra Merlot V. Galatrona 2020, Fattoria Petrolo

Vernaccia di San Gimignano Carato 2020, Montenidoli

Vernaccia di San Gimignano L'Albereta Ris. 2020, Il Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di San Gimignano Ris. 2019, Panizzi

Il Chianti Classico

E' la denominazione più conosciuta in Italia e nel mondo. Quest’anno più che in altri emerge l’autorevolezza della Gran Selezione, spesso frutto di singole vigne, per vini dal grande potenziale evolutivo, così come la piacevolezza del Chianti Classico annata, che solo Gambero Rosso premia con numeri così rilevanti. Tiene bene anche la tipologia Riserva, e, soprattutto, si sgombra il campo dalla presenza ingombrante di alcuni Supertuscan senza anima e carattere.

Montalcino, Montepulciano, Bolgheri, Cortona Quella di Montalcino è un’annata intermedia, fresca ed agile come la 2018, e un’annata calda e siccitosa come la 2017 per la Riserva. Tutto ciò ha fatto emergere ancora una volta i migliori interpreti della vigna. Montepulciano dal canto suo replica con vini dalla personalità sempre più decisa e autonoma rispetto ai suoi grandi vicini, un percorso che vede nella tappa delle Pievi – importante come quella dei Terraelectae della Rufina e le UGA del Chianti Classico - un passaggio fondamentale. Bolgheri rimane un polo d’attrazione irresistibile per imprenditori italiani e stranieri, e si conferma una terra ideale, seppur con un carattere tutto mediterraneo, per varietà internazionali come cabernet sauvignon e merlot. Stesso ragionamento per Cortona, ormai stabilmente sulla mappa degli amanti del Syrah italiani e non solo.

La Maremma

La Maremma dei bianchi vede una crescita irresistibile del Vermentino, mentre tra i rossi si conferma il Morellino di Scansano. Un rosso che ha un’immagine approcciabile e di presa presso il grande pubblico, ma che riesce a sfiorare anche vini memorabili dalle vigne migliori.

Vitigni internazionali

Ma è tutta la Costa Toscana un vero laboratorio en plein air, con vini da vitigni internazionali, dove il cabernet franc sembra avere una marcia in più, ma non solo. A ben guardare ogni angolo della regione ha qualcosa di nuovo e affascinante da offrire, come testimonia la nouvelle vague dei Pinot Nero dell’Appennino. Tra le novità, entrano nell’esclusivo club dei Tre Bicchieri le seguenti aziende: De’ Ricci a Montepulciano, Dianella a Vinci e Tenuta Ceri a Carmignano.