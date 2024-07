Temperature estreme, anche il granchio blu tra le vittime del caldo record

Orbetello (Grosseto), 17 luglio 2024 - Le temperature estreme di quest'estate stanno causando gravi danni alla fauna acquatica, colpendo duramente pesci di lagune, stagni e laghi. Tra le vittime di questo caldo record ci sono anche i granchi blu, una specie invasiva che sta generando preoccupazione lungo le coste italiane.

Il granchio blu, originario del nord America, è stato segnalato per la prima volta nel Mediterraneo negli anni '40, ma la sua popolazione in Italia è esplosa solo di recente. "Già nel 2010 la popolazione ha iniziato a crescere significativamente, fino alla vera e propria esplosione dell'anno scorso," afferma Elena Tricarico, ricercatrice di zoologia presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze.

Il granchio blu è una specie estremamente adattabile, capace di tollerare un ampio range di temperature e di risalire fino a 100 chilometri lungo i fiumi. Onnivoro, si ciba di una vasta gamma di animali, tra cui molluschi, alghe, vermi e meduse. Insomma, è un predatore versatile. Questa capacità di adattamento ha facilitato la sua espansione, ma ha anche portato a significativi impatti ecologici.

"In Toscana, soprattutto nella zona di Orbetello, abbiamo assistito a una vera e propria esplosione della popolazione di granchi blu”, spiega Tricarico. "Questa specie può avere influenze negative sulle specie native di crostacei e molluschi, riducendone le popolazioni e stravolgendo la catena alimentare”.

Le elevate temperature e la scarsa ossigenazione delle acque stanno però mettendo a dura prova pure i granchi blu. Ad Orbetello, questi predatori, noti come "killer delle vongole," non riescono a sopravvivere alle condizioni estreme, contribuendo alla moria generale della fauna acquatica. In Emilia Romagna, invece, a Goro, la scarsità di cibo ha spinto i granchi blu a fare razzia di alghe, aiutando paradossalmente a mantenere pulite le acque.

Per contrastare l'invasione dei granchi blu e limitare i danni agli allevamenti di cozze e vongole, è stata incentivata la pesca di questa specie che, ricordiamolo, a tavola è una prelibatezza grazie alla sua carne dal sapore delicato e alla sua consistenza tenera.