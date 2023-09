Precipita sul Gran Sasso, grave un alpinista toscano

L’Aquila, 19 settembre 2023 – Precipita sulla parete est del Corno Piccolo, sul Gran Sasso, e adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale de L’Aquila. Si sono da poco concluse le operazioni di soccorso per recuperare un alpinista toscano. Una volta arrivato insieme ad un amico, al termine della via alpinistica e mentre traversavano per scendere lungo la ferrata Danesi, uno dei due alpinisti ha perso un appiglio ed e' precipitato per circa 10 metri.

Considerato il forte vento in quota, il tecnico di Elisoccorso del 118 dell'Aquila ha richiesto il supporto delle squadre della stazione di Teramo del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, qualora le condizioni fossero state proibitive per il recupero con l'elicottero. Una volta giunto sul posto, il tecnico di elisoccorso grazie al verricello ha provveduto ad una rapida evacuazione dei due, consegnando il compagno illeso ai tecnici teramani presso la piazzola di Prati di Tivo e trasportando l'infortunato in gravi condizioni presso l'Ospedale de L'Aquila.