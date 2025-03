Arezzo, 25 marzo 2025 – Gli studenti del Consiglio dei Ragazzi protagonisti alla seduta del Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini

Durante la seduta del Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini, gli studenti e le studentesse che compongono il Consiglio dei ragazzi hanno avuto l’opportunità di prendere parte alla seduta pubblica, portando la loro voce e le loro idee al cuore della politica locale.

Questa occasione è stata particolarmente significativa, in quanto i giovani consiglieri hanno presentato alcune proposte di migliorie relative agli spazi verdi della scuola, agli edifici scolastici e alle attrezzature utilizzate per l’attività didattica. Con grande spirito di partecipazione e impegno, gli studenti hanno illustrato con entusiasmo e responsabilità le loro idee, sottolineando l’importanza di rendere gli ambienti scolastici più accoglienti, funzionali e stimolanti per la loro crescita educativa e sociale, senza tralasciare il tema della sostenibilità ambientale e del contrasto ai consumi energetici.

La seduta, presieduta dal presidente Leonardo Ciarponi, ha visto la partecipazione attiva dei consiglieri di maggioranza e opposizione, del Sindaco, della Giunta, i quali hanno ascoltato con attenzione le proposte dei ragazzi e delle ragazze, apprezzando la loro capacità di coinvolgersi nelle tematiche che riguardano il loro futuro e il miglioramento della comunità.

"Ci tengo a ringraziare -ha detto Ciarponi - la Dirigente Scolastica e tutto il personale docente e del Comune che supporta le attività di quella che è ormai un’esperienza consolidata della nostra città. L’incontro di oggi ha rappresentato un momento significativo per l’intero Consiglio comunale, offrendoci l'opportunità di ascoltare direttamente le proposte e le riflessioni dei nostri giovani concittadini che, in questo caso, sono anche nostri "colleghi". La partecipazione e l’impegno che mettono nel loro ruolo testimoniano un profondo senso civico e un desiderio di contribuire al miglioramento della nostra comunità. Abbiamo apprezzato la serietà e la cura con cui hanno presentato le loro idee, dimostrando capacità di pensiero critico, una chiara visione delle loro esigenze e grande senso di responsabilità. Il loro impegno in questo ruolo costituisce un contributo prezioso alla vita della nostra comunità, ma al contempo li investe del compito di rappresentare le esigenze dell’intera comunità studentesca. Come Presidente del Consiglio comunale, mi impegno a garantire che le loro voci siano ascoltate con attenzione e che le loro proposte siano valutate con la dovuta considerazione. In quest'ottica, desidero ribadire la volontà del Consiglio comunale di collaborare attivamente con istituzioni, cittadini e associazioni del territorio, per favorire dialoghi costruttivi e sinergie di intenti, nell'interesse della nostra comunità.”

“Abbiamo accolto volentieri le proposte e le idee del Consiglio dei ragazzi di Terranuova Bracciolini – ha detto l’assessora all’istruzione, Sara Grifoni – convinti che il dialogo con studenti e studentesse sia fondamentale per costruire una comunità sempre più attenta alle esigenze dei giovani. Per questo, mi impegno a mantenere un filo diretto con loro, offrendo un canale di comunicazione costante per ascoltare e rispondere alle loro necessità. A tal proposito, confermo la mia partecipazione alla prossima seduta del Consiglio dei ragazzi, dove porterò le prime risposte concrete alle loro richieste, con l’obiettivo di collaborare insieme per migliorare gli spazi e le strutture scolastiche, affinché diventino luoghi ancora più accoglienti e stimolanti”.