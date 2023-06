Giuseppe Patota vince il Premio letterario "Mondello Critica 2023"

Arezzo, 1 giugno 2023 – Giuseppe Patota, con "Lezioni di italiano. Conoscere e usare bene la nostra lingua", édito da il Mulino, vince il Premio letterario "Mondello Critica 2023" per la sezione Opera Critica.

Patota è professore ordinario di Linguistica italiana del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena, nella sede di Arezzo.

Si legge nella scheda bibliografica del volume: “Dieci lezioni di italiano per tutti coloro che aspirano a conoscere e a usare meglio la nostra lingua, insieme a studenti e insegnanti. Si parte con cinque proposte di lettura per comprendere i classici, in cui l’autore s’impegna a descrivere com’è fatta e come funziona la lingua di alcuni grandi della nostra letteratura: Dante, Machiavelli, Galileo, Leopardi e Manzoni. Seguono cinque variazioni sul tema della scrittura per migliorarne la padronanza”.

Giuseppe Patota è inoltre socio nazionale dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia dell'Arcadia, membro del consiglio direttivo della Fondazione “I Lincei per la Scuola” e di altre importanti istituzioni. Lo scorso marzo il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’Onorificenza di Commendatore dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".