Arezzo, 15 settembre 2025 – “Giovani in onda”: ​​due giornate di idee e musica, con l'insediamento della Consulta Giovanile

Si è conclusa con successo la due giorni del festival “Giovani in onda”, che sabato 13 e domenica 14 settembre ha animato il parco pubblico Tiziano Terzani di Terranuova Bracciolini. Due giornate intense di talk, musica, creatività e confronto, dedicate alle nuove generazioni e realizzate in collaborazione con numerose associazioni e realtà locali.

L'iniziativa, nata nell'ambito delle politiche giovanili del Comune, ha registrato una partecipazione viva e sentita: grande interesse per i momenti di dibattito pomeridiani, curati dalle associazioni del territorio, e tanto entusiasmo per le serate musicali, che hanno visto alternarsi sul palco i giovani della Scuola di Musica Comunale “Poggio Bracciolini”, una gara di freestyle, band emergenti e, in chiusura, il concerto dei Revue.

A rendere ancora più significativo il fine settimana è stato l'insediamento ufficiale della Consulta Giovanile comunale, avvenuto sabato mattina nell'aula del Consiglio. Un momento simbolico e di grande valore civico: i ragazzi e le ragazze hanno eletto il Consiglio Direttivo, la Presidente Nadia Mokrynska ei Vicepresidenti Irene Rossi e Lorenzo Lapi, dando avvio a un percorso che li vedrà protagonisti nel dialogo con l'amministrazione e nel rappresentare sogni, esigenze e proposte della loro generazione.

Il festival è confermato come uno spazio di incontro e condivisione, capace di mettere in rete associazioni, realtà imprenditoriali e gruppi giovanili del territorio. Nell'area del parco pubblico, gli stand tematici ei laboratori interattivi hanno reso protagoniste le tante associazioni coinvolte, tra cui Beta Bar, Casa del Domani, Arkadia, Coop21+ Operativa di Strada, Niulend, Avis Giovani, Aasra, Circolo Arci Restonese, Chimera Arci Gay Arcobaleno e la stessa Consulta Giovanile.

Le ragazze ei ragazzi dell'associazione La casa del domani hanno commentato così: "È stato un festival non solo bello, ma soprattutto necessario, siamo felicissimi della partecipazione così numerosa. Abbiamo creato uno spazio sicuro fatto di ascolto e presenza. Ancora una volta, i giovani hanno dimostrato di voler essere parte attiva nei temi cruciali che riguardano le politiche giovanili. Chi ci ha sostenuto ha avuto una visione lungimirante: grazie a questo siamo riusciti a coltivare una grande. Appena è terminato il festival ci siamo messi a vedere e ci siamo interrogati su come poter curare la prossima edizione Abbiamo il cuore pieno di entusiasmo e il corpo pieno di energie. Vogliamo continuare su questa strada e abbiamo capito che è fattibile solo se restiamo tutti insieme Non servire dirlo: ci saranno sicuramente altre edizioni”.