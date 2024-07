Giorni d’inferno in A1, viabilità toscana in tilt. La rabbia del sindaco: "Servono misure per le emergenze"

Firenze, 21 luglio 2024 – Una giornata infuocata, non solo dal punto di vista meteorologico quella di venerdì scorso che, in pratica, ha bloccato la circolazione nell’area fiorentina. L’ennesima, in una estate piena di cantieri e di lavori che si moltiplicano nel periodo vacanziero rischiando, come accaduto, di mandare in tilt la viabilità toscana e costringendo chi viaggia ad attese bibliche in auto con temperature africane. Intanto, visto quanto accaduto pochi giorni fa, fa la voce grossa il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani chiedendo "misure coordinate per gestire le emergenze".

Il riferimento è proprio a quanto accaduto due giorni fa con un ‘diabolico mix’ di un incendio in autostrada nel tratto calenzanese e di un incidente sulla strada alternativa, la strada provinciale per Barberino del Mugello, che ha provocato code chilometriche sia sulla A1 che sulla viabilità ordinaria. Con persone, anche anziani e bambini, costrette a trascorrere ore sotto il sole cocente prima di poter ripartire e una situazione che ha bloccato completamente il territorio. Uno scenario che neanche nei peggiori incubi il primo cittadino calenzanese avrebbe potuto immaginare: "La giornata di venerdì - commenta infatti - è stata la più difficile che abbiamo dovuto affrontare. L’incendio di un camion sulla A1, oltre a bloccare il traffico autostradale ha innescato un incendio sul bosco sovrastante che ha richiesto l’intervento dei mezzi antincendio e dell’elicottero per riuscire ad avere la meglio. Poco dopo, uno scontro frontale sulla SP8 Barberinese ha bloccato completamente il traffico sulla direttrice nord sud, rendendo veramente difficile anche il passaggio per i mezzi di soccorso e di protezione civile".

Un venerdì nero, giusto per usare un eufemismo - prosegue il sindaco – "in cui abbiamo avuto modo di verificare concretamente la particolare vulnerabilità del nostro sistema infrastrutturale in questa fase contrassegnata dai lavori sulle vecchie carreggiate autostradali. È stato sicuramente positivo il miglioramento dello scambio di informazioni tra Comuni di Calenzano e Barberino, Autostrade per l’Italia e sistema di Protezione civile. Rimane tuttavia la necessità di mettere a punto un insieme coordinato di misure che in circostanze eccezionali come queste consentano di gestire al meglio emergenze concomitanti e di attenuare i disagi per cittadini e utenti di strada e autostrada". Richiesta che, curiosamente, arriva dopo un incontro effettuato nei giorni scorsi tra Comune di Calenzano e Autostrade per l’Italia in cui l’amministrazione comunale aveva espresso la necessità, in caso di interventi notturni sul tratto della A1 che interessa Calenzano, frequentissimi negli ultimi mesi, di accorpare il più possibile i lavori e ricevere un’informazione preventiva da poter trasmettere ai cittadini in prossimità delle chiusure stesse.

In quella sede il direttore del IV Tronco di Autostrade per l’Italia Luca Della Longa aveva assicurato "la massima collaborazione di Autostrade per l’Italia per ridurre al minimo il possibile disagio dei residenti in particolare nelle frazioni collinari e per proseguire, anche in futuro, il consueto confronto per ottimizzare la programmazione delle attività necessarie all’ammodernamento e al potenziamento della rete autostradale nell’ottica della massima sicurezza". Proposito che rimane valido all’indomani del ‘venerdì nero’ .