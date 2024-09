Giornate europee del patrimonio, le aperture straordinarie nei musei toscani

Firenze, 26 settembre 2024 - Tornano sabato 28 e domenica 29 settembre le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate saranno organizzate visite guidate, aperture straordinarie e iniziative nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, sviluppando il tema scelto dal Consiglio d’Europa “Patrimonio in cammino”, e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Come ogni anno sabato 28 settembre nei musei a pagamento l’ingresso per le aperture straordinarie serali avrà il costo simbolico di 1 euro. La Direzione regionale Musei nazionali Toscana presenta per questa nuova edizione oltre 50 appuntamenti nei suoi musei e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio che compongono un articolato programma di incontri, presentazioni, mostre e visite guidate tematiche insieme ai tanti altri luoghi della cultura non statali che hanno aderito con moltissime proposte, contribuendo a realizzare un racconto corale che promuove e valorizza la ricchezza culturale trasversale presente sia nei grandi musei sia nei siti di eccellenza meno conosciuti distribuiti in ogni provincia.

A Firenze aperture straordinarie sabato 28 settembre al Museo di San Marco e al Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi ore 14-21, al Cenacolo di Sant’Apollonia e Chiostro dello Scalzo ore14-18. Anche il Museo archeologico nazionale sabato 28 sarà straordinariamente aperto fino alle 22 con numerose visite guidate tematiche con il direttore Daniele Federico Maras alle 17.30 Le strade degli Etruschi: viaggi di persone, di cose, di idee; al giardino monumentale per bambini e adulti a cura di Claudia Noferi ore 15 e 17.00; alle 16.30 e alle 18, alla sezione egizia con la curatrice Anna Consonni Dall’Egitto a Firenze. Viaggi e scoperte che hanno costruito una collezione infine con la visita guidata vietata ai minori di 16 anni a cura di Mario Iozzo dedicata a “Potente dio Eros: dalla creazione del mondo alla salvezza delle anime… con gioie e dolori del sesso; Al Parco di Villa il Ventaglio sabato 24 e domenica 25 settembre, alle 10.30 reading teatrale "Vita da Marchese" scritto e interpretato da Sergio Amato con Adele Scuderi, Chiara Remorini al violoncello e Ilaria Palloni al flauto traverso, che ripercorre le vicende biografiche di Giuseppe Archinto (1783-1861), antico proprietario del Parco, promotore e finanziatore del riallestimento e dell'ampliamento realizzato da Giuseppe Poggi, in un viaggio attraverso i cruciali avvenimenti del tempo ed i suoi protagonisti. Per le Gep e per la rassegna "I giardini della Bizzarria" la Villa medicea della Petraia sabato 28 settembre alle 16 sarà lo straordinario scenario della declamazione integrale di una selezione di Canti della Divina Commedia con Famelica, la Divina commedia tutta d’un fiato vol. 2 a cura di Riccardo Pratesi fisico, docente di matematica, storico della scienza e cultore di Dante e della sua opera. Alle 20 torna per una nuova edizione il “Gran ballo ottocentesco” della “Società di Danza Firenze” nel prestigioso cortile affrescato della Villa medicea La Petraia trasformato per volere del re Vittorio Emanuele II in salone di ricevimento per le feste. Il pubblico rivivrà l’atmosfera delle danze di società di tradizione europea con romantici valzer, quadriglie, mazurke, vivaci polke, galop e contraddanze, ascoltando alcuni brani del concerto eseguito alla Petraia il 1 settembre 1872 in occasione della festa di fidanzamento del figlio di Vittorio Emanuele II con Blanche De Larderel. Nel Giardino della Villa medicea di Castello sabato 28 settembre, alle 9:30 Sensi visita sensoriale per ipovedenti e non vedenti a cura di Barbara Fedeli, e in contemporanea la visita in inglese dedicata alla Grotta degli animali “The stone zoo: the animal cave and its garden”; alle 10 Laboratorio di danze colte e popolari tra medioevo e rinascimento a cura di Angelo Paolo de Lucia. Domenica 29 settembre alle 11 il pubblico sarà accolto personalmente dal Granduca Cosimo I de' Medici, interpretato da Francesco Gori, che racconterà le meraviglie del giardino della (sua) villa di Castello nella visita teatralizzata "A spasso con Cosimo".

Ad Arezzo sabato 28 settembre la Basilica di San Francesco sarà aperta dalle 20 alle 23 con visite guidate gratuite alla Cappella Bacci- Leggenda della Vera Croce. Prenotazione obbligatoria. Domenica 29 settembre il Museo di Casa Vasari sarà aperto dalle 14 alle 18 e con l'occasione ai visitatori sarà possibile partecipare a visite guidate a cura dello staff comprese nel biglietto d’ingresso e visitare la mostra “Il disegno fu lo imitare il più bello della natura”. La casa, i disegni, le idee: Giorgio Vasari e la figura dell’intellettuale architetto. Il Museo archeologico nazionale di Arezzo sabato 28 settembre sarà aperto dalle 20 alle 23 con alle 21 un viaggio breve nell'Iliade attraverso i reperti del Museo Archeologico introdotto da Claudio Santori "L'eco di Omero. Percorso nell'Iliade fra poesia e archeologia". Domenica 29 settembre 2024 apertura straordinaria dalle 14.30 alle 18.30 con alle 15 e alle ore 16.45, visite guidate all'anfiteatro di Arretium, fra area archeologica, ambienti seminterrati e sale espositive, a cura della direttrice Maria Gatto e del personale. Anche il Museo archeologico partecipa alle celebrazioni vasariane con la mostra “I Vasari “vasai” e la produzione ceramica aretina di età antica. Il Museo nazionale d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo aprirà le porte ai visitatori sabato 28 dalle 14 alle 21 e domenica 29 settembre dalle 14 alle 18 con la mostra “Alcuna cosa fuor dell’uso comune”. Il Convito per le nozze di Ester e Assuero di Giorgio Vasari, allestita per le celebrazioni dell’anniversario vasariano. Domenica 29 settembre 2028 l'Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra sarà straordinariamente aperta dalle 15 alle 19 con alle 16.30 la visita guidata agli affreschi della chiesa a cura della restauratrice Paola Ilaria Mariotti che illustrerà le pitture murali della chiesa, dalle Madonne del latte, della Misericordia e in trono, alla celebre Annunciazione eseguita da Giovanni di Ser Giovanni detto Lo Scheggia, fratello minore di Masaccio, fino al ciclo dedicato a San Giovanni Gualberto, fondatore dell'ordine vallombrosano, oggetto della raccolta fondi art bonus per gli interventi conservativi necessari che saranno illustrati nel corso del pomeriggio.

Nella provincia di Grosseto nell’area archeologica di Roselle sabato 28 settembre, apertura straordinaria serale, dalle 20 alle 23 con visita guidata alle 21. domenica 29 settembre alle 16:30 il direttore scientifico del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma Luca Giannini condurrà visita guidata dal titolo “Roselle in cammino. Il racconto della città antica di Roselle attraverso i secoli”.

A Lucca due giorni di aperture straordinarie serali e pomeridiane. Il Museo nazionale di Villa Guinigi sabato 28 settembre sarà aperto dalle 19.30 alle 22.30 con alle 21 la visita guidata Passeggiata nell’arte: dagli Etruschi al 1700, e domenica 29 settembre dalle 15 alle 19 con alle 17.00 visita tematica dal titolo Viaggio tra i prestigiosi artisti della collezione del Museo Nazionale di Villa Guinigi a cura dello staff. Al Museo di Palazzo Mansi sabato 28 settembre, aperto dalle 19.30 alle 22.30 i visitatori avranno la possibilità di partecipare alle 19:30 a una visita guidata tematica al piano nobile dell'edificio, compresa nel biglietto d'ingresso e curata dallo staff del museo, mentre a partire dalle ore 21 potranno assistere al concerto dell'organista Tommaso Nicoli, dell'associazione "Domenico di Lorenzo" Domenica 29 settembre: apertura straordinaria dalle 15.00 alle 19.00.

A Pisa il Museo nazionale di San Matteo sarà aperto sabato 28 settembre, dalle 20 alle 23 con alle 21:00 concerto “Musica angelica. La voce degli strumenti nella pittura del San Matteo” eseguito dalle voci e strumenti dell'associazione musicale Concentus Lucensis, preceduto da un'introduzione storico artistica di Pierluigi Nieri. La Certosa Monumentale di Calci sarà aperta straordinariamente in orario serale sabato 28 settembre dalle 20 alle 28, con visite guidate alle ore 20, 21 e 21:30; nei suggestivi ambienti dedicati alla vita eremitica: nel chiostro grande, lungo i cui lati sono disposte le 15 celle dei monaci (una delle quali aperta alla visita), nella chiesa, nelle cappelle, nel refettorio, nel capitolo.

In provincia di Pistoia aperture serali sabato 28 dalle 19 alle 22 della ex Chiesa del Tau a Pistoia dove dialogano gli affreschi trecenteschi e le sculture di Marino Marini, e dell’Oratorio di San Desiderio sempre dalle 19 alle 22 noto per il bellissimo affresco di Sebastiano Vini detto 'il Veronese', La crocifissione di San Desiderio e dei diecimila martiri. Al Museo nazionale di Casa Giusti sabato 28 settembre apertura straordinaria dalle 19 alle 22. Con alle 21 il concerto di Silvia Capra soprano del Coro del “Maggio Musicale” e da Paolo Zampini flauto solista, storico collaboratore di Ennio Morricone, già Direttore del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

In provincia di Prato aperture straordinarie pomeridiane e serali della Villa medicea di Poggio a Caiano sabato 28 settembre esclusivamente con visite accompagnate alle ore 16:30, 17:30, 18:30, 21 e 22 e domenica 29 settembre alle ore 16:30, 17:30. Domenica 29 settembre alle 10:10, 11:40 e 15:40 speciali visite guidate Urban Nature a cura del WWF Italia (Comitati di Pistoia e Prato), in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia per far conoscere la natura urbana all’interno dell’ambiente cittadino. A Comeana il Tumulo di Montefortini sarà aperto sabato 28 settembre dalle 8:30-13:00 e 13:30-20:00, con visita guidata alle 17.00.

In provincia di Siena infine il Museo nazionale Etrusco di Chiusi apre sabato 28 dalle 20 alle 23 con alle ore 17.30 la conferenza del prof. Enrico Benelli, Università di Roma Tre, "Le prime scoperte archeologiche a Chiusi: la tomba dei Marcni Crapilu", organizzata in collaborazione con il Gruppo Archeologico Città di Chiusi. Domenica 29 apertura continuata dalle 9 alle 19.50 con visita guidata alle 15.00 "Scambi e circolazione di idee e saperi nei reperti del Museo Nazionale Etrusco di Chiusi".

Numerosissime le adesioni giunte dalle istituzioni culturali e musei non statali della Toscana come il Comune di Massa Marittima, l’Orto Botanico di Lucca - Museo “Cesare Bicchi”, il Museo de’Medici a Firenze, il Cimitero Olandese-Alemanno – Cimitero Greco Ortodosso di Livorno, l’Archivio Storico Comunale di Lucca, il Museo archeologico e aree archeologiche di Montelupo Fiorentino, il complesso Chianti Origo e CASA Eroica a Gaiole in Chianti e il Museo della Vita Mu.Vi. di Arezzo. Tutti i dettagli dei singoli eventi, modalità di ingresso e costi, in continuo aggiornamento sono disponibili sul sito della Direzione regionale musei della Toscana nei link delle iniziative di ogni museo sul calendario e sul sito del Ministero della Cultura.