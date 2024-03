Giornata della gentilezza ai nuovi nati

Arezzo, 19 marzo 2024 – Anche quest’anno il comune di Castiglion Fiorentino aderisce al progetto “costruiamo gentilezza”, in collaborazione con l’associazione Cor et Amor e, in occasione della Giornata della Gentilezza prevista per il 21 marzo di ciascun anno, spedirà gli inviti per la consegna della Chiave della Genitlezza ai piccoli castiglionesi “classe 2023”. La consegna della “chiave”, simbolo dell’iniziativa, ai nuovi arrivati si terrà nel mese di aprile, durante la giornata conclusiva del progetto “Nati per Leggere”.

“Con l’inizio della primavera e si spera anche della bella stagione, ci prepariamo a dare il benvenuto istituzionale ai piccoli castiglionesi, svelandogli il segreto per vivere bene insieme: la gentilezza. Un gesto semplice, simbolico ma significativo, volto ad accrescere il senso di comunità, di coesione e di accoglienza” spiega l’assessore al Terzo Settore e cittadinanza attiva, Chiara Cappelletti.

La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha come simbolo la chiave, una chiave molto speciale, ossia la chiave di gentilezza, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità.

“Benvenuti piccoli, siete parte di una comunità, siatene orgogliosi e, soprattutto, siate sempre gentili!” conclude l’assessore Cappelletti.