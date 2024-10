Arezzo, 4 ottobre 2024 – Giornata degli Animali: Enpa lancia campagna adozioni consapevoli.

In questo weekend ,In occasione della ricorrenza di San Francesco, Enpa Arezzo sara’ presente in piazza San Jacopo dalle 10 alle 19 con la Giornata degli Animali Enpa, dedicata quest’anno agli affidi consapevoli, un tema cruciale per migliorare il benessere degli animali abbandonati.

Il concept della campagna Enpa gioca provocatoriamente sul concetto dei cofanetti regalo, ormai famosi per offrire esperienze di vario tipo. Ma le "Adoption Box" Enpa non sono regali, non sono attività da fare tra un impegno e l’altro o da regalare ad un compleanno, sono piuttosto strumenti divulgativi per incuriosire e invitare le persone a scoprire un’esperienza intensa, significativa, profonda e impattante: l’affido consapevole significa accogliere un cane o un gatto consapevoli del fatto che un animale può trasformare profondamente la vita di una famiglia .

Non sempre e’ facile trovare buone adozioni, poiché spesso manca una piena consapevolezza di cosa significhi prendersi cura di un animale, per questo i nostri operatori selezionano con cura le richieste e sono fatti prima dell’adozione definitiva , percorsi di incontro, formativi, all ‘interno del canile comunale di Arezzo da noi gestito.

Vi aspettiamo , troverete simpatici gadget ed occasioni “usate “ per sostenere la nostra Associazione . Si puo’ comunque sostenere Enpa Arezzo in tanti modi : portare cibo soprattutto per i mici ed anche acquistando cibo tramite il link della lista Amazon, disponibile in tutte le nostre pagine social.