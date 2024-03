Forni e negozi da incubo: trovate blatte e rilevate carenze igienico sanitarie, multe e un’attività sospesa

Firenze, 29 marzo 2029 – Forni e negozi da incubo. I carabinieri del Nas di Firenze hanno svolto in vista delle feste di Pasqua una serie di controlli negli esercizi di produzione e commercializzazione di prodotti dolciari. In 13 di queste attività sono state rilevate irregolarità e per questo sono scattati una serie di provvedimenti, tra cui sanzioni amministrative per un importo di 5.000 euro nonché la sospensione di un’attività.

Nel dettaglio, a Firenze sono state rilevate quattro non conformità per lievi carenze strutturali e igienico sanitarie; qui è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per mancato monitoraggio della presenza di infestanti, essendo stata rilevata la presenza di blatte all’interno delle trappole.

Nella provincia di Arezzo sono state rilevate 3 non conformità per lievi carenze strutturali e igienico sanitarie. In provincia di Prato sono state due le attività non conformi per lievi carenze strutturali e igienico sanitarie. In provincia di Pistoia sono state rilevate 3 non conformità per lievi carenze strutturali e igienico sanitarie. Infine in provincia di Siena un’attività si è rilevata non conforme per lievi carenze strutturali e igienico sanitarie.