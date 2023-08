Fondo Turismo Sostenibile, fino al 9 settembre per le domande

Arezzo, 30 agosto 2023 – C’è tempo fino al prossimo 9 settembre per presentare le domande di accesso alle agevolazioni al Fondo Turismo Sostenibile.

Le agevolazioni hanno una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 25 milioni di euro (5 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025).

Stando alle indicazioni fornite dal Ministero del Turismo, il Fondo prevede:

contributi a fondo perduto da destinare alle strutture ricettive turistiche ed alberghiere che investono in progetti di transizione ecologica e turismo sostenibile (come da avviso n.1)

voucher per l'ottenimento di certificazioni di sostenibilità, a cui possono accedere anche strutture ricettive a carattere non imprenditoriale come b&b e affitta camere (come da avviso n.2).

Gli interventi inseriti nella domanda di accesso devono essere realizzati entro il 2025, con un investimento compreso tra i 50 mila e i 200 mila euro. Il contributo a fondo perduto riconosciuto è pari al 50% delle spese sostenute e verrà erogato ai soggetti beneficiari in tre quote diverse (30%, 60% e 10%).

L'inoltro della domanda, corredata dai tutti i documenti e le dichiarazioni richieste e indicate nell'avviso, va eseguito utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione del ministero entro e non oltre il 9 settembre 2023. La domanda di accesso all'incentivo va inviata utilizzando l'apposita piattaforma informatica del ministero a partire dalle ore 12 del 17 luglio 2023 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il voucher, infatti, verrà concesso secondo una procedura automatica a sportello, per cui le istanze inviate verranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Tutte le info su: Fondo Turismo Sostenibile: pubblicate le linee guida e le modalità di accesso alle risorse.

“Ci è sembrato giusto divulgare questo bando affinchè anche le nostre strutture ricettive possano usufruire delle agevolazioni promosse dal Ministero del Turismo affinchè venga sempre di più rispettato l’ambiente contribuendo, così, alla conservazione degli ecosistemi locali e generando reddito e occupazione. L’obiettivo del progetto ministeriale è quello di minimizzare il suo impatto ambientale e promuovere la sua sostenibilità” dichiara l’assessore alle Attività Produttive e Ambiente, Francesca Sebastiani.