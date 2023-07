Foiano, il Teatro Garibaldi tornerà a splendere

Arezzo, 12 luglio 2023 – La presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha sancito ufficialmente il percorso che porterà entro la fine del 2024 alla riapertura del teatro Garibaldi di Foiano della Chiana.

Un gioiello di architettura teatrale, progettato nel 1766 dal celebre architetto Leonardo De Vegni di Chianciano Terme.

Chiuso nel 2001 fu riacquistato dal Comune nel 2003, nel 2019, con un investimento di 360mila euro venne completamente recuperato il tetto dello stabile ed oggi con un finanziamento di 1,65 milione di euro la città si prepara a riavere il suo teatro.

“E’ un’opera che attendevamo da tempo, dichiara il Sindaco di Foiano Francesco Sonnati. Questo luogo rappresenta la vera anima della città e sono particolarmente contento di poter consegnare alla mia comunità, anche al termine della mia esperienza di sindaco.

L’incarico di progettazione è già stato assegnato all’architetto Roberto Verdelli ed i lavori verranno consegnati entro il prossimo mese di ottobre. Questo garantirà l’avvio del cantiere entro al fine del 2023 e, se non ci saranno intoppi, il termine entro l’anno 2024.

Il recupero interesserà il palco, il consolidamento dei palchi, la platea e la messa in sicurezza di tutti gli impianti elettrici, di riscaldamento e altro.

Alla fine il teatro Garibaldi potrà ospitare oltre 200 spettatori.

La riapertura del teatro è veramente un evento in grado di cambiare la vita di Foiano il Teatro Garibaldi era e rimane un luogo fondamentale e legato alla nostra storia. Stiamo anche lavorando ad una iniziativa congiunta con la presidenza della Regione Toscana per presentare alla comunità l’intero progetto. Il mio unico rammarico è che senza la pandemia covid il teatro sarebbe già stato aperto, questo però non toglie nulla alla nostra felicità di oggi.”

“La Toscana è da sempre considerata la terra dei teatri ha dichiarato Eugenio Giani presidente della Regione Toscana. In tutta la regione esiste una tradizione straordinaria diffusa di luoghi teatrali. Questo teatro è rimasto integro nella sua struttura e ciò consente di vederne la bellezza. Quando con il Sindaco Sonnati nel 2020, subito dopo il mio insediamento, ho visitato il teatro abbiamo condiviso il sogno di riaprirlo ed oggi possiamo dire che questo sogno è realtà. Come Regione siamo e saremo sempre al fianco delle città che investono in cultura.

