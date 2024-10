Firenze, “Storie di umanità e fratellanza” in un fumetto

Firenze, 14 ottobre 2024 – Mercoledì 15 ottobre alle 18, alla Libreria Claudiana, Borgo Ognissanti 14R, si terrà la presentazione del fumetto ’Storie di umanità e fratellanza di ieri e di oggi’, di Astrid Lucchesi, Elisa Baldini, con la Scuola Internazionale di Comics, ideato dall’Associazione ’Per non dimenticare - Do not forget’ Onlus di Bagno a Ripoli, nell’ambito del programma ’Dialoghi urbani’ del Comune di Firenze. Destinato alle scuole, il fumetto racconta le vicende del pastore valdese Tullio Vinay e Gina Silvestri Sabatini, ’Giusti fra le Nazioni’, impegnati a salvare tanti ebrei durante l’occupazione nazi-fascista a Firenze, e di don Mussie Zerai Yosief, prete cattolico e attivista eritreo, ’l’Angelo dei profughi’, candidato al Nobel per la pace nel 2015, fondatore di un Centro di Accoglienza a Roma.