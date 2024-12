Firenze celebra un secolo di onori ai medici militari caduti in combattimento

Firenze, 7 dicembre 2024 - Si è svolta a Firenze la cerimonia del Centenario dell’inaugurazione al monumento “Medico Caduto in Guerra”. L’appuntamento è stato organizzato alla Caserma “Francesco Redi” che ha ospitato in città dal gennaio 1883 al luglio 1998, la Scuola di Sanità Militare. Alla presenza del Gonfalone della città di Firenze, decorato Medaglia d’Oro al Valor Militare e delle Autorità istituzionali, religiose, civili e militari, si è celebrato il Centenario dell’Inaugurazione del monumento al ”Medico Caduto in Guerra”.

La lapide venne inaugurata nel novembre 1924; si trova nel Chiostro del Maglio della caserma “Francesco Redi”. La cerimonia, presieduta dall’Ispettore Generale della Sanità Militare e Capo del Corpo Sanitario dell’Esercito, Ten. generale Carlo Catalano, alla presenza del decano dei corsisti del corpo di Sanità Militare, Michele Donvito, di concerto con l’Associazione nazionale della Sanità militare italiana rappresentata dal Presidente, Francesco Tontoli e il supporto del Comando militare Esercito Toscana competente sul territorio, ha reso omaggio alla memoria dei medici che sacrificarono la loro vita nell’adempimento del proprio dovere, nel luogo dove il monumento è, ancora oggi, custodito. Nel corso dell’evento si è tenuta nell’aula magna della caserma Redi una Lectio Magistralis dal titolo ”Storia, origini e memorie del monumento di Arrigo Minerbi al Medico Caduto in Guerra”, a cura del Brigadier Generale medico in quiescenza Pietro Massimo Spagli.