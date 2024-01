FiPiLi tra incidenti e cantieri: milioni di euro di multe, ma la sicurezza non c’è

Pisa, 21 gennaio 2024 – Incidenti, cantieri, pezzi di intonaco che si staccano dai cavalcavia. Interruzioni e restringimenti di carreggiata. E rabbia. Tanta rabbia per chi, tutti i giorni o quasi, si trova costretto per lavoro a imboccare la FiPiLi, superstrada per la quale, qualcuno, anni fa, aveva azzardato anche l’appellativo di "Veloce". Ora di veloce la FiPiLi non ha proprio nulla. Se non gli scatti degli autovelox che immortalano ogni giorno centinaia di migliaia di veicoli. Lo scorso anno, solo nel tratto pisano, il totale delle multe è stato di 7 milioni di euro.

L’11 marzo il primo grave incidente del 2023. Verso le 17, tra Pontedera Ponsacco e la diramazione per Pisa e Livorno, scontro tra auto e moto con il motociclista sbalzato nella carreggiata opposta. La conseguenza, oltre alle gravi condizioni del ferito, il traffico bloccato in tutte e due le direzioni e code lunghissime. Tra un caos e l’altro, ovviamente, non è mancato il dibattito sulla terza corsia o sul pedaggio per i mezzi pesanti. Così, ad aprile, mentre il sindaco di Pontedera Matteo Franconi annuncia l’avvio della progettazione della terza corsia tra Pontedera e la diramazione Pisa-Livorno, i quasi 8mila iscritti ai gruppi WhastApp "Dannati della FiPiLi" approvano l’idea ma chiedono interventi in tutto l’asse della superstrada. Lo stesso fa il sindaco di Montopoli in Valdarno, Giovanni Capecchi. Sempre ad aprile l’iniziativa dei "Tir lumaca" di Assotir contro l’ennesima proposta della Regione di istituire il pedaggio per i camion. Il 2 un post di uno dei soliti "Dannati" avverte gli utenti: "Evitate come la peste la FiPiLi. Incidente all’altezza di Empoli ed è fila unica da Montelupo direzione mare". Sono le 9,30 del primo sabato di giugno, inizio dell’estate e delle tanto attese ore di mare. Il 7 giugno un’altra giornata di ordinaria follia sulla Firenze-Pisa-Livorno.

A mandare in tilt l’arteria, intorno alle 15,30, era stato l’incendio di un mezzo pesante, avvenuto fra Empoli centro ed Empoli Est, in direzione Firenze. Ancora giugno, uno dei mesi peggiori per la FiPiLi. Il 24 ennesimo caos per un incidente tra Empoli Ovest e San Miniato con due feriti e coda che raggiunge 9 chilometri. Ancora giugno, il 30, quando sulla superstrada tra le uscite di Pontedera e Ponsacco, un uomo di 71 anni, Stefano Becattini di Cavriglia, muore nella sua auto contro un camion fermo in piazzola. Il 26 luglio caos per un’auto contromano tra Empoli Est ed Empoli Centro. Il primo dicembre un tir esce di strada alle 4,30 e la FiPiLi resta bloccata fino al pomeriggio. Il 20 dicembre, infine, tir fuori strada e traffico dirottato con uscita obbligatoria a Scandicci e Lastra a Signa.