Fi-Pi-Li, un altro incidente paralizza il traffico: tutto bloccato verso Firenze

Firenze, 10 maggio 2023 – Un altro incidente paralizza il traffico sulla Fi-Pi-Li. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 maggio, alcune auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire all’altezza dell’uscita di Lastra a Signa in direzione Firenze. Il traffico risulta completamente bloccato verso Sud, con code di oltre sei chilometri tra Montelupo e Scandicci.

È l’ennesimo incidente in Fi-Pi-Li. Ieri, martedì 9 maggio, è stata una mattina infernale con un maxi tamponamento tra sette auto. Le code hanno raggiunto anche i 10 chilometri. Sempre ieri poi la polizia stradale di Pisa è riuscita a intervenire per fermare un’auto che era finita contromano. Per poco si è evitata la tragedia.