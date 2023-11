FiPiLi, tratti chiusi per allagamenti. Lunghe code per incidente verso Pisa

Firenze, 3 novembre 2023 - Code e disagi sulla FiPiLi, a causa del maltempo di queste ore, ma non solo. Otto i chilometri di coda per incidente tra il bivio diramazione Pisa e Navacchio, direzione Pisa.

A questo si aggiungono tratti chiusi per allagamenti tra bivio Sgc FI-LI/A12 per Genova-Livorno e sulla strada di grande comunicazione verso Livorno, tra Interporto Toscano est e Lavoria verso Firenze e tra il bivio FiPiLi, diramazione Pisa e il bivio FiPiLi per A12 Collesalvetti in direzione mare. Per maltempo, inoltre, disagi per il traffico ferroviario e navale.

Per quanto riguarda i lavori programmati sulla FiPiLI, per messa in sicurezza del viadotto, dalle 6 del 3 novembre previsto restringimento della carreggiata nel tratto tra il km 24+750 e il km 24+100 in direzione Firenze, fino al 30 novembre 2023. Divieto di transito, inoltre, agli automezzi con massa superiore alle 44 tonnellate nel tratto tra Empoli Centro e Empoli Est in direzione Firenze, sempre fino al 30 novembre 2023. Infine, per lavori sulle barriere acustiche, da oggi, venerdì 3 novembre, restringimento della carreggiata mediante realizzazione di due corsie in direzione mare, nel tratto dal km 0+000 al km 2+200 Comune di Firenze, fino all'8 novembre 2023.