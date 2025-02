Fimer riparte dal gruppo McLaren e partecipa a The Energy Transition Expo

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Fimer, produttore di soluzioni per l'energia rinnovabile e recentemente acquisita da MA Solar Italy, membro del gruppo McLaren Applied, conferma la partecipazione all’edizione 2025 di KEY - The Energy Transition Expo, l’evento dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.

La scelta di partecipare a questo evento di fondamentale importanza per il mercato fotovoltaico nazionale e non solo, giunge in un momento di svolta per FIMER. Infatti, il subentro di una nuova proprietà e consistenti investimenti hanno consentito all’azienda di tornare pienamente operativa. Ulteriori futuri investimenti per oltre 50 milioni di euro consentiranno a FIMER di raggiungere una rinnovata solidità finanziaria e di concentrarsi sullo sviluppo di nuovi prodotti.

KEY rappresenta per FIMER un’occasione unica per esporre le sue più recenti tecnologie per il mercato fotovoltaico. Tra queste merita menzione la piattaforma Power, comprendente inverter monofase e trifase con sistema di accumulo per il segmento residenziale. Dedicati al segmento C&I sono, invece, il nuovo inverter trifase ad alta potenza PVS-75/125 e la linea di inverter PVS-10/33.

Vieni a scoprirli tutti a Rimini al nostro Stand numero 421 del Padiglione D3.

Piattaforma Power: PowerUNO, PowerTRIO e PowerX

Il portfolio di soluzioni residenziali FIMER offre un’ampia gamma di inverter di stringa innovativi e soluzioni versatili per l’accumulo di energia che garantiscono la massimizzazione dell’autoconsumo. In particolare, la nuova piattaforma Power comprende un inverter monofase, PowerUNO, un inverter trifase, PowerTRIO e un sistema di storage modulare, PowerX.

PowerUNO e PowerTRIO rappresentano la nuova generazione di inverter ibridi, monofase e trifase. Sono concepiti in un’ampia gamma di potenze, da 2 a 6 kW per il monofase e da 4 a 10 kW per il trifase, consentendo di soddisfare le esigenze di progetti di qualsiasi dimensione, sia che si tratti di nuove installazioni che di revamping. I due MPPT da 16 A garantiscono massima compatibilità con la maggior parte dei moduli fotovoltaici e ottimizzano l'utilizzo dell'energia proveniente dai pannelli solari. L’installazione è notevolmente semplificata grazie alle connessioni Plug&Play accessibili dall’esterno e alla presenza di un unico output destinato sia alle condizioni operative standard che alle situazioni di backup. La connettività integrata, infine, consente il monitoraggio in tempo reale, offrendo il controllo completo sulle performance dell’impianto.

PowerX, si pone come risposta alle crescenti richieste di sistemi di storage. Progettato con ingombri minimi, consente un'installazione rapida e semplice. Questo sistema di batterie modulare offre la possibilità di espandere la capacità di accumulo in qualsiasi momento. Ciascun sistema PowerX consente l’installazione di tre moduli batteria da 5 kWh, per un totale di 15 kWh. È, inoltre, possibile collegare due sistemi tra loro, raggiungendo quindi un massimo di ben 30 kWh, una notevole flessibilità che soddisfa ogni esigenza di accumulo di energia.

PowerUNO e PowerX sono già disponibili sul mercato e ordinabili. PowerTRIO è in fase di certificazione e verrà rilasciato a breve.