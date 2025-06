Firenze, 6 giugno 2025 – Un bus ha preso fuoco in mattinata nel comune di Fiesole in via del Salviatino.

Bus in fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno iniziato lo spegnimento del bus turistico avvolto dalle fiamme nella parte posteriore dell’automezzo. Al momento dell’evento a bordo c’era solo il conducente che ha fatto la segnalazione. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto richiesto l’intervento della Polizia locale dei comuni di Fiesole e di Firenze per la gestione della viabilità.