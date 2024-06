Fidapa Valdichiana, sabato 22 giugno la chiusura dell’anno sociale

Arezzo, 18 giugno 2024 – Lo scorso 4 novembre c’è stata la nomina ed oggi la Presidente della Fidapa Valdichiana, Giulietta Tavanti, in vista della chiusura dell’anno sociale, tira un primo bilancio.

“8 eventi, se contiamo quello in programma sabato, dedicati e declinati al femminile.

Come lo spettacolo teatrale del 25 novembre organizzato in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne o come, in occasione della Festa della Donna, l’evento organizzato insieme al Lions Club Corito Clanis, dal titolo ‘Il cammino delle donne: una prospettiva a ritroso” afferma la presidente Tavanti.

Un anno intenso, quindi, che si concluderà sabato 22 giugno, giorno individuato per la chiusura dell’anno sociale, in cui è previsto un incontro tenuto dalla Vice Presidente Eleonora Sandrelli dal titolo “La donna etrusca: tra immagine e realtà” presso le Logge Vasariane a Castiglion Fiorentino.

L’evento si terrà alle ore 17 presso le Logge Vasariane di piazza del Municipio.

Il direttivo composto da Giulietta Tavanti (Presidente), Eleonora Sandrelli (Vicepresidente), Manuela Micheli (Tesoriera), Marta Perugini (Past Presidente), Giulia Tanganelli (Segretaria), Giulia Menchetti (Referente Young) rimarrà in carica fino al 2025.

--