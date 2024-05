Nuove Topolino sequestrate per un adesivo. Quanto costa, che motore ha e chi può guidare la minicar di casa Fiat

Livorno, 19 maggio 2024 – Il caso è scoppiato per colpa di un adesivo. Sulle fiancate delle nuove Topolino di Fiat Stellantis arrivate nel porto di Livorno compariva infatti il simbolo del Made in Italy, ma quelle auto, di fatto, sono prodotte in Marocco. Tanto è bastato per far drizzare le antenne all’Agenzia delle Dogane di Livorno.

Al momento sono 134 le vetture alle quali sono stati messi i sigilli. Il sequestro delle Fiat Topolino è scattato non appena le vetture sono entrate in porto. Il motivo è legato al fatto che quell’adesivo con bandiera italiana può in qualche modo fornire indicazioni sbagliate circa la provenienza delle vetture. Stellantis, in una nota, ha fatto sapere che il marchio in questione “aveva la sola finalità di indicare l’origine imprenditoriale del prodotto. Infatti, il design della nuova Topolino, che è una auto storica per Fiat sin dal 1936, è stato ideato e sviluppato a Torino da un team di professionisti del Centro Stile Fiati di Stellantis Europe S.p.A., società italiana”.

L’azienda chiarisce insomma la bontà della sua comunicazione, ma assicura che farà rimuovere gli adesivi non appena potrà.

Le nuove Topolino di Fiat Stellantis sono minicar elettriche che prendono il nome dalla mitica Fiat 500, ribattezzata successivamente Topolino e prodotta dall’azienda torinese dal 1936 al 1955. In questo caso si tratta di macchine a motore elettrico che hanno un costo di circa 9mila euro, anche se questo può variare in base al modello, agli incentivi o alle promozioni messe in atto dai vari concessionari. La curiosità è che si può scegliere di acquistarla online e farsela consegnare direttamente a casa, oppure andarla a ritirare gratuitamente dal concessionario di fiducia.

Le Topolino di Fiat Stellantis poste sotto sequestro nel porto di Livorno sono tecnicamente dei quadricicli elettrici destinati soprattutto al traffico cittadino. Possono essere guidate anche dai quattordicenni muniti di patente AM (il patentino per utilizzare veicoli con motori fino a 50 cc). Fino al compimento dei 16 anni i ragazzi hanno però il divieto di trasportare passeggeri.

La Topolino è in commercio dallo scorso mese di gennaio. Si tratta a tutti gli effetti di auto elettriche con un motore in grado di erogare fino a 8 Cv. Questo comporta una velocità massima di circa 45 km/h di velocità massima grazie all’alimentazione data da una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh che consente un'autonomia di circa 75 km. I tempi di ricarica al 100% vengono indicati in circa 4 ore.