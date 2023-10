Festival di Luce! / Un pomeriggio con grandi ospiti sul palco

12:43

Giani: "Bonus asilo per 14mila famiglie in Toscana"

Giani sottolinea poi l'introduzione del Fondo sociale europeo che permetterà a molte famiglie di usufruire di un bonus asilo. Saranno circa 14mila le famiglie che usufruiranno di questo. La misura durerà per sei anni "ed è partita con successo. Vi è un grande beneficio per la famiglia. Avere l'asilo gratis consente alla donna di tornare a lavoro e non essere mortificata nelle occasioni di crescita professionale. La moderna pedagogia ci dice dell'importanza della connessione con i coetanei, cosa che avviene proprio all'asilo". Giani ricorda poi la figura di don Lorenzo Milani e della sua Barbiana, "Megafono e centro della Toscana diffusa, di tanti luoghi che possono diventare presìdi di vita. Vogliamo combattere lo spopolamento di borghi che hanno storia e cultura, non vogliamo che diventino impossibili da vivere per i giovani, che anzi devono avere l'opportunità di popolarli". Giani pensa a una legge "per istituire la Toscana diffusa. Per favorire negozi anche nelle zone periferiche, negozi che spesso hanno una funzione sociale. Così come a giovani coppie che vogliono stare in un posto montano io devo dare una mano e far sì che lì possano lavorare".