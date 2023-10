Il Festival di Luce! / Grandi ospiti sul palco a Firenze

08:40

Giuliano Amato: "Ragazzi, chiedete alla politica di occuparsi di ambiente"

Interviene Giuliano Amato, in collegamento, intervistato da Agnese Pini. Con la direttrice Amato parla dei giovani e di scuola. "Di cosa aveva paura da studente? Aveva paura di non veder riconosciuti i suoi meriti?", chiede Agnese Pini. "C'erano molte meno opportunità di oggi - dice Amato - eppure la mia generazione aveva più fiducia nel futuro, sarà che ho vissuto gli anni della ricostruzione italiana dopo la guerra. Pensi all'unità che ci fu tra gli italiani che erano divisi tra comunisti e democristiani, eppure tutti si impegnarono in un lavoro che serviva a rimettere in piedi il Paese. Era questa fiducia che contagiava chi come me uno spazio ce lo doveva trovare. Non sapevo cosa avrei fatto ma la paura dei ragazzi di oggi non la sentivo. Oggi il futuro è incerto. Noi stavamo costruendo un mondo di pace ma oggi è un'utopia in un mondo di guerra e conflitti. Stavamo ricostruendo la nostra economia e oggi si vedono i pezzi che cadono di una vecchia economia e c'è la luce dell'economia del futuro nella quale non sanno però i giovani quale sarà il loro spazio. La paura del futuro è anche la paura della vivibilità del pianeta. E' giusto chiedere a loro di spingere l'economia a occuparsi del Pianeta".