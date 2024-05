Festa della mamma, i regali più gettonati? Fiori e dolci

Firenze, 11 maggio 2024 – Domenica 12 maggio si festeggia la Festa della mamma e i figli lo faranno all’insegna dei regali più tradizionali: fiori e dolci. Secondo l’indagine online di Coldiretti, quasi sei toscani su 10, pari al 57 per cento del totale, compreranno piante e fiori, il dono di gran lunga più gettonato. Le varietà floreali di maggior tendenza quest’anno sono – spiega Coldiretti Toscana – delphinium, calle, rose, ranuncoli, garofani, gerbere, assieme alla dimorphoteca. Sempre il sondaggio dell’associazione degli agricoltori, un buon 26 per cento dei toscani non farà nessun regalo alla mamma, mentre l’8 per cento acquisterà qualche capo di abbigliamento, il 6 per cento gioielli e il 3 per cento dolciumi.

E a proposito di dolci, in particolare quelli artigianali, Marco Sgrilli, di Confartigianato Imprese Firenze, sottolinea come quest’anno la torta che va per la maggiore è la mimosa rossa, fatta di pan di Spagna. I prezzi? Circa 20 euro per un dolce per quattro persone.

Rincari medi del 4% rispetto al 2023

I prezzi, nel caso dei dolci artigianali, non sono aumentati rispetto all’anno scorso. In linea generale, però Federconsumatori rileva un incremento medio del 4 per cento per i regali da fare alla mamma. In testa ai rincari i prodotti cosmetici e di bellezza: un cofanetto sfiora i 50 euro, con un aumento rispetto al 2022 dell’11 per cento. Quindi i gioielli: ad esempio un bracciale costa il 7 per cento in più, per un prezzo medio di 59 euro. Seguono i trattamenti benessere (una seduta di massaggio costa 49,40 euro, il 6 per cento in più) e i profumi (una bottiglietta da 70 millilitri si paga mediamente 79,90 euro, il 5 per cento in più rispetto al 2023).