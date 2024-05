Torna l’azalea dell’Airc per la ricerca

Domani in occasione della Festa della Mamma torna l’azalea della ricerca della Fondazione Airc da 40 anni con le donne contro il cancro. A Massa il gazebo sarà presente in piazza del teatro Guglielmi a partire dalle 8.30. I volontari saranno in piazza per celebrare 40 anni di impegno per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne e ricordare che il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Con una raccolta totale di circa 300 milioni di euro, l’azalea dell’Airc ha contribuito al miglioramento della qualità di vita e della sopravvivenza delle donne, attraverso diagnosi sempre più precoci, approcci chirurgici meno invasivi e terapie più precise e mirate. Per contribuire basta comprare una delle azalee in vendita a fronte di una donazione minima di 18 euro. Con le azalee sarà offerta anche una guida. L’Azalea è disponibile anche su Amazon.