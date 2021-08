Firenze, 12 agosto 2021 - Entrerà in servizio domani, 13 agosto, il nono treno Rock sui binari della Toscana. Si raggiunge così un terzo della fornitura dei treni Rock destinati alla Regione. Il treno nella versione a 5 vetture accoglie 1467 passeggeri che in base alla normativa in corso, ossia il riempimento dei mezzi dell’80%, diventano 1173. Di questi 487 seduti, 9 posti bici, prese elettriche e 50 telecamere di video sorveglianza.





Il mezzo realizzato a Pistoia nello stabilimento Hitachi Rail ha un consumo energetico ridotto del 30% ed utilizza materiali ecosostenibili per una mobilità sempre più integrata e green. Rock, più comfort per le persone: si tratta infatti, nello specifico, di un treno che rivoluziona l’esperienza di viaggio progettata intorno alle persone. C’è maggior spazio per i viaggiatori nelle sedute, finestrini più grandi per ammirare le bellezze del belpaese, e poi portale intranet, area passeggini, illuminazione a led, un nuovo sistema di climatizzazione. E ancora: prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone e permettere a bordo non solo di fare un’esperienza di viaggio unica a dal massimo confort, ma anche di continuare a lavorare su tablet e smartphone durante il viaggio. Per quanto riguarda il capitolo video sorveglianza e informazioni, il treno Rock è un’eccellenza anche in questo campo, con ben cinquanta videocamere a circuito chiuso per un viaggio in sicurezza ed informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, anche in questo campo si è all’avanguardia. Quando si parla di mezzo Rock, si parla, nello specifico, di un treno ecosostenibile riciclabile fino al 97 per cento con una riduzione del trenta per cento dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, così come l’utilizzo di materie prime provenienti dal riciclo, caratterizzano l’impronta ecologica del treno Rock. Sono presenti inoltre postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno. Tutto è stato studiato nei minimi dettagli, e infatti i mezzi sono stati pensati e costruiti in modo facilitare la salita e la discesa delle persone a ridotta mobilità. Per quanto riguarda il trasporto biciclette, sono presenti ben nove posti bici con prese elettriche incluse, così che possono essere ricaricati a bordo anche i modelli di nuova generazione, e bagagliere. Il contratto di servizio con la Regione Toscana prevede l’arrivo di altri 20 treni Rock nei prossimi anni per un totale di 29.

Maurizio Costanzo