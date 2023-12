Un anno di eventi in Toscana: dalla scomparsa di Kata all’alluvione, il racconto mese per mese

Firenze, 31 dicembre 2023 – Un anno di eventi e di fatti in Toscana: La Nazione vuole ripercorrere insieme ai suoi lettori i dodici mesi appena trascorsi. Ecco un riassunto di alcuni degli avvenimenti che hanno caratterizzato l’anno che se ne va.

Dall'alto: Kata, la bambina scomparsa; l'alluvione di Campi Bisenzio; le manifestazioni dopo l'aggressione al liceo Michelangiolo di Firenze; le elezioni amministrative

Gennaio

Dopo un dicembre 2022 caldissimo, che ha lasciato all’asciutto gli appassionati della neve e dello sci sull’Appennino, torna finalmente il freddo e anche l’economia della montagna riparte. A Sarzana, muore nella sua abitazione Gaetano Azzolina, uno dei più noti cardiochirurghi italiani e mondiali. Era specializzato negli interventi su bambini. Aveva 91 anni. A Prato viene trovato morto per un malore in casa un addetto della Coop, Simone Tittoni. Aveva 47 anni.

Febbraio

L’8 febbraio una scossa di 3.5 gradi Richter è avvertita a Siena. Gente in strada e scuole chiuse. Non si registrano danni gravi. Il 18 davanti al liceo Michelangiolo a Firenze avviene una rissa tra studenti di destra e di sinistra mentre questi ultimi stanno distribuendo in forma pacifica dei volantini. La vicenda assume rilevanza nazionale, con il centrosinistra che organizza una manifestazione in solidarietà ai giovani aggrediti. E la preside del liceo Da Vinci di Firenze produce una circolare in cui rammenta il pericolo “di un ritorno del fascismo, che è nato non con grandi adunate ma al bordo delle strade”. Parole che diventeranno virali sui social network. Si terrà poi una manifestazione nazionale proprio a Firenze. Il 26 un gravissimo incidente sull’Autostrada del Sole, all’altezza di Calenzano. Un tir sfonda il guard rail e precipita per metri da un viadotto, incendiandosi. Muore il camionista nel tremendo impatto. Miracolosamente il tir, che cade su una strada locale sottostante, non coinvolge altre auto.

Marzo

A inizio mese una storia di malasanità lascia sotto choc: un paziente chiede di essere risarcito dopo l’amputazione del pene per un presunto tumore. Che però in realtà non c’era. L’operazione avvenne all’ospedale San Donato di Arezzo su un uomo di 69 anni. L’analisi sui tessuti dopo l’amputazione escluse la patologia. A fine mese il Pd elegge a segretaria Elly Schlein. Le sue connessioni con la Toscana sono molto forti, in particolare con Siena, dove vive ancora parte della sua famiglia. Pasquale Colella, suo cugino, assessore alla cultura, racconta la passione della segretaria per il Palio. Un terremoto scuote l’Umbria: la scossa più forte è di 4.6 gradi Richter. Non si segnalano danni gravi.

Aprile

Il 21 un grave fatto scuote la Toscana: un medico dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, la dottoressa Barbara Capovani, psichiatra, viene brutalmente aggredita con sprangate alla testa da un suo ex paziente, Gianluca Paul Seung. Morirà dopo un tentativo disperato di salvarla da parte dei medici. Che la operano, ma purtroppo senza esito. La vicenda pone una volta di più all’attenzione il tema della sicurezza dei medici negli ospedali. A inizio mese, in un incidente domestico, cadendo da un terrazzino, muore a Serravalle Pistoiese l’ex ciclista Riccardo Biagini, diventato poi un esperto insegnante di spinning. Era molto conosciuto. Lascia interdetti la vicenda accaduta in provincia di Terni, dove un’anziana chiama i carabinieri sentendosi sola. Arrivati a casa, i militari avvertono un forte odore di hashish e trovano il nipote in possesso di droga.

Maggio

E’ il momento delle elezioni amministrative. Si vota anche in tre capoluoghi: Massa, Siena e Pisa. In tutti e tre a vincere è il centrodestra. Solo a Pisa serviranno quindici giorni in più e il ballottaggio per decretare sindaco il primo cittadino uscente Michele Conti, che non raggiunge il primo turno soltanto per un pugno di schede. Bella la storia che arriva da Vaiano (Prato) dove una classe ripete cinquant’anni dopo la fine delle scuole elementari, la gita scolastica. C’è anche la maestra, Daniela Rastrelli. A inizio mese un guasto sulla linea ferroviaria Roma-Firenze provoca ritardi fino a sei ore e snervanti attese nei treni fermi in aperta campagna. Il tutto in giornate già calde, con diversi svenimenti a bordo.

Giugno

Il 10 a Firenze una vicenda che segna ancora la città: la scomparsa nel nulla di una bambina di cinque anni di origini peruviane, Kataleya Alvarez. Si trovava con la madre in una struttura abusiva, l’ex Hotel Astor, dove alloggiava da tempo. Una vita nel degrado degli adulti, tra spaccio e le risse per conquistare un posto nelle camere dell’hotel. Un caso che prende subito la ribalta nazionale. Mesi di ricerche non danno alcun esito. La piccola non verrà più trovata. Il 12 c’è la morte dell’ex presidente del Consiglio e imprenditore Silvio Berlusconi. Al cordoglio si mischiano le polemiche. Il rettore dell’università per stranieri di Siena Tomaso Montanari si rifiuta di esporre le bandiere a mezz’asta nel lutto nazionale proclamato dal Governo. Paura durante una passeggiata di gruppo nell’Aretino: un uomo viene morso da una vipera. Grazie ai soccorsi tempestivi, anche con Pegaso, l’uomo viene salvato.

Luglio

Un’impressionante ondata di caldo travolge l’Italia e la Toscana. E’ una delle più potenti degli ultimi anni. Ci si attrezza nelle città per contrastare l’afa. Aumentano gli accessi al pronto soccorso, mentre i servizi sociali monitorano gli anziani soli. Decolla l’estate, e in Versilia fa notizia il conto di una cena: centomila euro per un menu che ha compreso anche un chilo di caviale e varie magnum di pregiato vino. A Siena i tre fratelli Nannini (la cantante Gianna, Guido e l’ex pilota e imprenditore Alessandro) trovano un accordo sulla corposta eredità della madre, Giovanna Cellesi, dopo una lunga vicenda giudiziaria.

Agosto

E’ l’estate del libro del generale Vannacci: il suo “Mondo al contrario” scatena un vespaio di polemiche. Ci sono varie presentazioni del volume e durante alcune di queste avvengono delle contestazioni. Nello Spezzino agosto è caratterizzato da una gastroenterite che colpisce decine di bambini dopo il bagno in mare. Sotto accusa c’è l’acqua, tanto che scatteranno alcuni divieti di balneazione. Il caldo che ha attanagliato l’Italia lascia spazio a correnti più fresche e a temporali. Alle Cinque Terre, parte della scogliera di Falesia della zona di Corniglia crolla sotto gli occhi dei turisti che riprendono la scena. Non ci sono feriti.

Settembre

Sono questi i mesi in cui imperversa anche il granchio blu: un crostaceo che arriva dal nord America e che ha creato seri problemi alla pesca, distruggendo e mangiando gli allevamenti di vongole. La carne del granchio blu è particolarmente pregiata e per contrastarlo uno dei mezzi è mangiarlo: i video con le ricette diventano virali, mentre diversi supermercati lo presentano sui loro banchi del pesce. Un tormentone che va avanti per settimane. A Prato verso fine mese una donna vince due milioni di euro al gratta e vinci. Accade in un bar. La fortunata vincitrice ha lasciato venti euro di mancia. Paura a Castelfranco di sotto, in provincia di Pisa, per un bambino di quattro anni caduto da una finestra. Il piccolo, in prognosi riservata, si salverà. Stava giocando quando è accaduto il dramma.

Ottobre

Fa scalpore la vicenda che accade a Carrara, dove un noto industriale viene arrestato dopo aver aggredito i carabinieri. Che si erano presentati a casa sua dopo che i vicini si erano lamentati per la musica troppo alta. Tiene banco la vicenda dell’accatastamento dei caminetti, obbligatorio, nelle case dei toscani. Chi non ha accatastato deve mettersi in regola, con relative polemiche dei cittadini. Alla fine viene concessa una proroga fino al marzo 2024. Sono esclusi i camini dismessi o quelli che rappresentano l’unica fonte di calore in casa. Fa scalpore il caso giudiziario di alcuni pazienti che si erano operati di cataratta all’ospedale di Spoleto. Sono rimasti ciechi dopo quell’operazione e chiedono un risarcimento da mezzo milione di euro.

Novembre

L’inizio del mese è tragico, con le forti piogge e le conseguenti inondazione che colpiscono in particolare le province di Pistoia, Prato e Firenze. Una linea temporalesca colpisce in maniera drammatica in particolare Campi Bisenzio, Prato, Quarrata, Montale. I fiumi non riescono a reggere la quantità di acqua e esondano travolgendo tutto. Otto i morti e gravissimi danni. Vengono invase dal fango aziende, case, ospedali. Parte subito la macchina dei soccorsi e della solidarietà. Ma le ferite rimarranno per molto tempo. Per una serie di cause l’aurora boreale, di solito visibile nei paesi nordici, compare per poco anche sui cieli toscani. Accade la sera del 5 novembre. Torna la piaga dei morti sul lavoro: un 61enne cade da un tetto durante alcuni lavori di manutenzione e muore a causa delle gravi ferite.

Dicembre

Il 26 del mese un fortissimo boato scuote il centro di Firenze: accade allo Sdrucciolo de’ Pitti. Molte finestre vanno in frantumi, si danneggiano alcune saracinesche. Si tratta non di un ordigno ma di una bomba carta. Non si capisce chi è perché l’abbia tirata ma il botto è stato chiaramente avvertito in diverse parti del centro storico. Accorrono i vigili del fuoco. Fortunatamente non si registreranno feriti. In Umbria, a metà mese, una scolaresca pronta alla gita in pullman viene bloccata dalla Stradale perché il mezzo aveva diverse irregolarità. Scatta la sospensione della patente per l’autista. Tragedia nel giorno di Natale: tre persone muoiono in un incidente frontale a Barberino del Mugello. Le vittime sono due ventinovenni della zona, Ester Raccampo e Edoardo Lombardi e un 58enne, Leonardo Nutini.