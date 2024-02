Tragedia all’ippodromo: fantino gravissimo, cavallo abbattuto. Choc dopo la caduta

Pisa, 3 febbraio 2024 – È ricoverato "in condizioni disperate" Dominik Pastuszka, il fantino polacco di 34 anni caduto rovinosamente a terra durante una corsa a ostacoli all’ippodromo pisano di San Rossore. È quanto trapela dall’ospedale di Cisanello dove da ieri si trova l’atleta giunto non cosciente subito dopo la caduta. Anche il cavallo War Brave è rimasto gravemente ferito nell’incidente e i veterinari hanno deciso di sopprimerlo.

Pastuszka è un fantino esperto (nell’ultimo anno ha disputato 91 gare) e un professionista specializzato nelle corse a ostacoli e aveva già corso molte altre volte nell’impianto pisano. Giovedì era già montato in sella in una corsa precedente sempre per una gara a ostacoli e si era classificato al quinto posto. In passato ha anche vissuto per un periodo a Pisa nel quartiere di Barbarcina, lo stesso dell’ippodromo, dove alcuni parenti avevano aperto una scuderia. Il grave infortunio è avvenuto giovedì scorso alla quarta corsa della riunione di San Rossore, in una giornata in cui ci sono state altre cadute (per fortuna senza gravi conseguenze) nelle due precedenti gare a ostacoli: il cavallo War Brave, impegnato nel premio "Oleandro" sulla distanza dei 3500 siepi, ha sbattuto sull’ostacolo ribaltandosi e provocando la rovinosa caduta del fantino rimasto esanime a terra. Da quel momento il trentaquattrenne non ha più ripreso conoscenza e le sue condizioni sono state giudicate subito molto gravi anche dal personale del 118, presente, come da prassi, a bordo pista con due ambulanze. Trasferito in pronto soccorso i medici hanno confermato la diagnosi iniziale e intubato il paziente, che avrebbe subito danni cerebrali molto gravi. Le condizioni con il passare delle ore non sono migliorate e anzi volgono al peggio.

Sono infatti già arrivati in città anche i familiari più stretti dell’atleta. Tre anni fa un’altra riunione di corse all’ippodromo pisano fu funestata da un incidente (avvenuto però su una pista diversa rispetto a quella dove è caduto Pastuszka) che ha poi causato la morte di un fantino: il 25 gennaio 2021, il sardo Pietro Alberto Bocca, 22 anni, originario di Dorgali (Nuoro) era caduto da cavallo durante la gara, riportando un gravissimo trauma cranico. Morì per le gravi ferite riportate dopo tre giorni di agonia in ospedale.

L’incidente provocò roventi polemiche sulle condizioni della pista, con l’Unione italiana fantini che decise di non correre per un periodo le gare a San Rossore proprio per lo stato del fondo del terreno di gara: quattro giornate furono spostate a Firenze e altre tre recuperate nella successiva stagione autunnale. L’incidente di giovedì è invece avvenuto su una pista diversa: Bocca correva al galoppo in piano, mentre Pastuszka si è fatto male cadendo sulla pista delle corse a ostacoli, creata al centro dell’ippodromo, su terreno vergine e con un tracciato del tutto diverso da quello delle corse in piano.