Arezzo, 30 ottobre 2024 – Facility Gest: pagamenti a corrente alternata

Oggi scioperano i lavoratori dell’azienda che si occupa di pulizie e manutenzione alla ABB di San Giovanni Valdarno

E tre. Nel giro di pochi mesi è saltato per la terza volta il regolare pagamento dello stipendio e oggi i lavoratori della Facility Gest, impegnati nelle attività di pulizia e manutenzione dello stabilimento ABB di San Giovanni Valdarno scioperano per l’interno turno di lavoro.

“Già nel mese di agosto avevamo proclamato lo stato di agitazione per l’importante ritardo nei pagamenti – ricorda Lorenza Vaselli, dirigente della Filcams Cgil di Arezzo. Non sono passati nemmeno due mesi e la questione si ripresenta un’altra volta. E’ evidente che siamo di fronte ad un problema non episodico per il quale probabilmente dovremo chiedere l’intervento della committenza. Nella comunicazione all’azienda abbiamo dovuto ricordare – anche se non ce ne dovrebbe essere bisogno – che il mancato pagamento dello stipendio crea gravi problemi ai lavoratori e alle loro famiglie”.

Nel sito della Facility Gest che ha sede a Milano c’è un’interessante e accattivante frase che descrive la società: “Il Partner che risponde al telefono alle 3 di notte, il Partner a cui puoi chiedere un consiglio quando hai un dubbio, un Partner che insomma è sempre pronto a farsi in 4, in 8… anche in 16! Solo per darti una mano”.

Commenta Vaselli: “I lavoratori non chiedono una mano ma solo quanto gli è dovuto e al momento dovuto. La Filcams Cgil andrà avanti, insieme ai lavoratori, finchè non sarà garantita la regolarità degli stipendi”.