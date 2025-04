Arezzo, 9 aprile 2025 – Estra in taxi: confermata la collaborazione tra l’azienda e la cooperativa dei taxisti aretini

Il logo Estra continua a viaggiare sui taxi di Arezzo. L’intesa è stata rinnovata tra l’azienda e la CO.TA.AR. che si è costituita nel 1993. È l’unico servizio pubblico operante ad Arezzo 24 ore su 24 e si è dotata fin da subito di apparato radio-taxi sostituendo il telefono al parcheggio, dando così un servizio rapido e più economico per la clientela. Nel settembre 2022 ha sostituito l’impianto radiotaxi con altro all’avanguardia: un Ripartitore Automatico di Chiamata munito di nuove tecnologie di comunicazione e controllo GPS così da permettere implementazioni tecnologiche che facilitano e rendono ancora più economica e veloce la ricerca di un taxi. La cooperativa dispone anche, sempre dal 2022, di un’applicazione, Apptaxi che elimina le attese al centralino.

“Per noi è veramente un onore collaborare con Estra ed avere il suo logo sui nostri mezzi – commenta il Presidente Pietro Fazzuoli. Estra è un’azienda presente e radicata in questo territorio che percorriamo ogni giorno, mettendo professionalità e passione al servizio della comunità”.

Soddisfazione anche da parte di Estra: “Con CO.TA.AR. siamo un binomio ormai da molti anni – commenta il Presidente Francesco Macrì. Il taxi rappresenta una risposta efficiente ed efficace al bisogno di mobilità dei cittadini e la cooperativa che riunisce gli operatori ha sempre dato conferma dell’attenzione ai bisogni della comunità. In modo particolare delle sue categorie più fragili. Estra conferma quindi la sua vicinanza ai taxisti aretini: per la loro professionalità e disponibilità ed anche per la sensibilità sociale che continuano a dimostrare".