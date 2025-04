Arezzo, 23 aprile 2025 – Estra ha annunciato le scuole vincitrici della terza edizione di Scuole Viaggianti 2025, il progetto di educazione ambientale che quest'anno ha coinvolto oltre 36.000 studenti e migliaia di docenti di tutta Italia.

Ideato per promuovere la sostenibilità attraverso percorsi didattici innovativi, creatività, azioni concrete e linguaggi artistici, il progetto ha visto la partecipazione entusiasta di 893 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado provenienti da ogni regione italiana. L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza

della tutela dell'ambiente e del rispetto per il pianeta, coniugando educazione, cittadinanza attiva e cultura teatrale.

Le scuole premiate si sono distinte per la realizzazione di progetti originali, creativi e ad alto impatto formativo. Hanno saputo coinvolgere studenti, insegnanti e comunità scolastiche in esperienze immersive, capaci di accendere una maggiore consapevolezza ecologica, unendo strumenti digitali, attività pratiche, riflessione civica e approccio

partecipativo. Tra le scuole della regione Abruzzo sono state selezionate la Scuola Piano della Lenta C.

Sarti di Teramo e la Scuola C. Mastropietro deL'Aquila. Nelle Marche il riconoscimento è andato alla Scuola Gianni Rodari di Senigallia e alla Scuola G. Garibaldi di Ancona. Per il Molise

è stata premiata la Scuola di Montefalcone nel Sannio, in provinciadi Campobasso

Scuola

In Toscana sono salite sul podio la Scuola Salvo D'Acquisto di Prato, la

Scuola Aliotti di Arezzo e la Scuola Sandro Pertini di Firenze. Con una partecipazione record in questa edizione, Scuole Viaggianti conferma la crescente attenzione delle scuole italiane verso le sfide ecologiche.

Il percorso formativo, strutturato anche grazie a una piattaforma

digitale interattiva messa a disposizione da Estra, ha permesso

a migliaia di studenti di accedere a materiali educativi, partecipare

a eventi live, condividere laboratori ed elaborati, rendendo

il progetto ancora più accessibile, coinvolgente e diffuso. Le scuole vincitrici saranno premiate in occasione di eventi pubblici dal vivo, alla presenza degli Enti Locali e dei rappresentanti di Estra, e riceveranno uno speciale riconoscimento: una tappa del Tour della Sostenibilità con la messa in scena dello spettacolo teatrale ''Scintilla'', a cura della compagnia Straligut Teatro. Scintilla è uno spettacolo a impatto ambientale zero, che affronta con

poesia e intelligenza il tema della sostenibilità ambientale. Lo spettacolo prende il posto dello storico ''Il Grande Sconquasso'', che nelle passate edizioni ha emozionato e coinvolto migliaia di spettatori in tutto il

Centro Italia. Con Scintilla, Estra conferma il proprio impegno

nel coniugare cultura, sensibilizzazione e rispetto perl'ambiente.

"Premiare le scuole più sostenibili d'Italia in occasione della

Giornata della Terra - ha dichiarato il Presidente di Estra, Francesco

Macrì - significa riconoscere che la transizione ecologica comincia

dai banchi di scuola. Con Scuole Viaggianti, Estra rinnova il proprio impegno per un'educazione ambientale viva, partecipata e trasformativa.

Non si tratta solo di sensibilizzare, ma di attivare competenze, creatività e responsabilità nei cittadini di domani, offrendo loro strumenti concreti per immaginare e costruire un futuro diverso. Siamo profondamente convinti che la sostenibilità non si insegni, si vive. E quando a viverla sono oltre 36.000 studenti e quasi 900 scuole, allora significa che qualcosa sta davvero

cambiando. A loro e agli insegnanti che li accompagnano

va il nostro grazie più sincero. Oggi premiamo progetti, ma soprattutto visione, impegno e coraggio. E' da qui che passa il cambiamento". Grande novità di quest'anno è stata l'estensione del progetto e del Contest Smart City a tutte le scuole italiane, un'iniziativa che ha visto una partecipazione

significativa e una grande varietà di proposte progettuali. Le scuole si sono cimentate nella creazione di modelli di cittàsostenibili, inclusive e intelligenti, capaci di coniugare innovazione, attenzione all'ambiente e partecipazione civica. I vincitori

del Contest Smart City saranno annunciati a metà maggio. I premi

- buoni per l'acquisto di materiale didattico - saranno assegnati

in collaborazione con ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile) e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), partner

ufficiali dell'iniziativa. Consolidando la sua missione educativa,

Scuole Viaggianti si conferma un laboratorio dinamico di esperienze,

idee e azioni concrete, dove educazione ambientale e cittadinanza

responsabile vanno di pari passo. Grazie alla collaborazione

attiva tra scuole, studenti, docenti, famiglie e istituzioni,

il progetto si propone come una buona pratica nazionale, replicabile

e in continua evoluzione, per accompagnare le giovani generazioni

nel cammino verso un futuro più consapevole, verde e inclusivo.