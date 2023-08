Esodo d’agosto, traffico in tempo reale. Sabato mattina “bollino nero” su strade e autostrade

Firenze, 4 agosto 2023 – Fine settimana di grande traffico per l’esodo (e il contro esodo) per le ferie estive. Mentre la giornata di oggi, 4 agosto, è considerata da “bollino rosso”, la mattinata di sabato 5 agosto è da “bollino nero”. E’ atteso, dunque, traffico molto intenso sulle strade della Toscana dell’Umbria e dell’Italia tutta. Traffico che si prevede in costante aumento nella mattinata di domani. Nel pomeriggio e domenica 6 agosto torna il bollino rosso, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici.

Ovviamente “osservate speciali” le autostrade, ma anche le superstrade (in particolare la Fi.Pi-Li), l’Aurelia, l’Autopalio e via dicendo.

In occasione di questo primo fine settimana di agosto, Anas ha sospeso altri 96 cantieri sulla propria rete a livello nazionale: passano dunque da 715 a 811 i cantieri rimossi nell'ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Tre cantieri su quattro saranno quindi fermati. Per quanto riguarda, invece, gli altri cantieri, a questo link l’elenco dei cantieri inamovibili sulle rete a libero traffico

Ricordiamo anche che oggi dalle 16 alle 22, domani 5 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.