Elly Schlein (foto ANSA)

Castiglione d’Orcia (SI), 9 marzo 2023 – Dopo i post sessisti, con tanto di immediate scuse, di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, nei confronti della nuova segretaria del partito democratico Elly Schlein, una nuova bufera si abbatte stavolta sul capogruppo di minoranza del consiglio comunale del Comune di Castiglione d' Orcia Giuseppe Antipasqua che su Facebook scrive: «Il Pd è molto felice di aver eletto come segretario generale del partito una donna - si legge -. Una donna che ama un'altra donna che non fa figli e questo non la fa sentire meno donna. Giorgia Meloni è una donna, capo del governo, ama un uomo, fa figli ed è cristiana».

Queste parole non sono passate inosservate al segretario provinciale dem di Siena, Andrea Valenti, che le ha definite “gravissime”. "Parole – sottolinea Valenti - che dimostrano sessismo e omofobia, oltre che un chiaro modello di riferimento che è quello della peggiore destra che discrimina e offende con attacchi personali che non hanno niente a che vedere con un rispettoso confronto politico».

Giuseppe Antipasqua ha cancellato il post in seguito a questa denuncia da parte del Partito Democratico di Siena.

E oggi, a Viterbo, è apparsa una scritta accompagnata da una svastica contro Elly Schlein. A riguardo, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso parole di solidarietà: "Vittima di un atto vergognoso e indegno. La scritta offensiva accompagnata dal disegno di una svastica su un muro nella città di Viterbo è un gesto da condannare con assoluta fermezza".