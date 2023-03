Grosseto, il sindaco e i post sessisti su Schlein: è bufera su Vivarelli Colonna, “Solo goliardia”

Il post di Vivarelli Colonna su Schlein

Grosseto, 1 marzo 2023 – Bufera intorno al primo cittadino di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Il sindaco ha infatti rilanciato, sulle sue storie di Facebook alcuni meme sessisti riguardanti la neo segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

In particolare una vignetta in cui c’è scritto “Per due euro cosa volevate, Belen?”: la scritta è accompagnata da una foto di Schlein. Ma non solo, il primo cittadino ha rilanciato anche altri meme in cui la neo segretaria viene paragonata a un cavallo. Con tanto di nitriti inseriti da Vivarelli Colonna in sottofondo.

I meme si trovano nelle storie di Facebook della pagina istituzionale del primo cittadino, tra un messaggio ai cittadini e alcuni video di interviste e eventi a cui il sindaco ha partecipato nelle ultime ore.

Post che hanno scatenato l’indignazione e ai quali Vivarelli Colonna ha replicato: “Si tratta soltanto di goliardia. Anche io vengo preso in giro per la mia mole ma non ne ho mai fatto un dramma”.