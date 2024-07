Chi è Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti italiani residente in Valdichiana: “Qui il mio luogo del cuore”

Arezzo, 25 luglio 2024 – Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) – o più comunemente dei servizi segreti italiani – potrebbe essere il nuovo commissario dell’esecutivo dell’Unione Europea. Per il ruolo di commissario la direttrice, già numero uno della Farnesina, se la vedrà con il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. La figura sarà scelta di concerto tra il governo Meloni e la presidente Ursula von der Leyen.

Non tutti forse sanno che Elisabetta Belloni, 65 anni, è una ‘toscana acquisita'. Nata a Roma nel 1958, la diplomatica è da anni residente in Valdichiana, per l’esattezza a Monte San Savino. Quando nel 2022 ricevette il premio Cortona Antiquaria (altro luogo dell’Aretino a cui Belloni è molto legata), fu la stessa diplomatica a rivelare che stava cercando casa qui con il marito: “Cercavamo un posto tranquillo per riposare mente e spirito e l’abbiamo trovato proprio da queste parti: oggi che lui non c’è più torno appena posso in Valdichiana perché è diventato il mio luogo del cuore. Sono un’assidua frequentatrice dei ristoranti del centro, ne ho parlato spesso anche a Roma”, aveva scherzato sul palco di Piazza Signorelli.

La direttrice dei servizi segreti ha, ovviamente, una vita privata riservatissima quando dagli appuntamenti diplomatici si ritira a Monte San Savino. La sua è una quotidianità come quella di tutti. Esce per fare la spesa, per fare qualche passeggiata, incontrare amici e partecipare alla vita cittadina. “È una di noi – dicono a Monte San Savino – è rispettata e apprezzata da tutti, abbiamo un bel legame”.

Al di fuori della vita privata, un curriculum di altissima qualità e profilo istituzionale. Laureata con lode in scienze politiche alla Luiss Guido Carli di Roma, ha subito intrapreso la carriera diplomatica. Nel 2004 il ministero degli Esteri Franco Frattini l’ha scelta per dirigere l’unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Dieci anni dopo è diventata ambasciatrice di primo grado e dal giugno 2015 ha ricoperto la carica di capo di gabinetto del ministero degli Esteri Paolo Gentiloni. Un anno dopo è stata la prima donna a diventare segretaria generale del Ministero degli Esteri. È stato poi l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, nel 2021, a nominarla direttrice del Dis, dei servizi segreti. Anche in questo caso è stata la prima donna ad assumere la guida dell’agenzia di coordinamento dei servizi. Nel 2022, infine, il nome della dirigente del Dis venne fuori anche nel toto nomi per la presidenza della Repubblica, prima che Sergio Mattarella venisse confermato per il bis.