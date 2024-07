La partita dell’Europa. Ursula punta su Belloni

Dalla Valdichiana alla Commissione Europea. Potrebbe essere quello di commissario dell’esecutivo dell’Unione il prossimo ruolo di Elisabetta Belloni, oggi a capo dei servizi segreti e in passato già numero uno della Farnesina, ma anche grande amica di Arezzo, specie della vallata del Clanis.

Un curriculum di qualità e un profilo istituzionale che spiccano nel Belpaese tant’è che il nome della dirigente del Dis venne fuori anche nel toto nome per il Quirinale prima che Mattarella venne confermato per il bis. Adesso “se la gioca“ via a vis con il ministro Raffaele Fitto per la nomina di Commissario: figura che verrà scelta di concerto tra il Governo Meloni e la presidente Ursula von der Leyen. Chissà come andrà a finire, tutto si delineerà nelle prossime ore.

Intanto ad Arezzo tutti fanno il tifo per lei. La diplomatica, 65 anni, è da anni residente a Monte San Savino, borgo che scelse a suo tempo con il marito per il suo ben retiro. "Cercavamo un posto tranquillo per riposare mente e spirito e l’abbiamo trovato proprio da queste parti: oggi che lui non c’è più torno appena posso in Valdichiana perché è diventato il mio luogo del cuore". Erano state queste le sue parole quando ricevette nel 2022 il premio Cortonaantiquaria dalla città etrusca, altro luogo dell’Aretino a cui Belloni è molto legata. "Sono un assidua frequentatrice dei ristoranti del centro, ne ho parlato spesso anche a Roma", aveva commentato scherzosamente sul palco di Piazza Signorelli.

Ma non solo. Nel 2019 fu relatrice nella cittadella della pace di Rondine e nel novembre dello stesso anno venne premiata a Castiglion Fiorentino nel corso del Premio Internazionale Semplicemente Donna. E ancora: nel novembre del 2017 la direttrice del Dis aveva partecipato al convegno dell’Università popolare di Arezzo con la principessa Alreem Altenaiji come ospite d’onore.

Riservatissima nella vita privata quando Belloni si ritira a Monte San Savino porta avanti una quotidianità “normalissima“. Esce a fare la spesa, a fare le passeggiate, incontra amici e partecipa alla vita della cittadina del Sansovino. "È una di noi - ci dicono alcuni savinesi - è rispettata e apprezzata da tutti, abbiamo un bel legame".

