Gravissimo Luigi Falasconi, in apprensione il mondo del calcio aretino

Arezzo, 16 gennaio 2024 – Dopo Pasqualini anche Falasconi, si era spara la voce della morte di Luigi Falasconi. Che invece risulta gravissimo ma non ancora morto (notizia circolata in un primo momento). Resta col fiato sospeso il mondo del calcio aretino. Questa notte si è aggravato l’ex calciatore tra l’altro di Sansepolcro e Arezzo. Falasconi è stato direttore sportivo sempre di queste due società. Fu lui che convinse Graziani a scommettere su Cosmi. Da anni aveva lasciato il calcio per dedicarsi all’arte della fotografia e della pittura. Aveva fatto reportage sui viaggi effettuati con mostre e pubblicazioni. Aveva 75 anni. Falasconi era insegnante di educazione fisica in pensione. Ha giocato anche a Gubbio. Fece gol all’Italia nel 1970 nell’ultima amichevole giocata prima del trasferimento in Messico. Gli azzurri di Valcareggi vinsero 10-1. La rete fu segnata da Falasconi che, quel giorno, era marcato da Rosato.

Classe ’48, ex calciatore, allenatore e dirigente dell’Arezzo, aveva vestito l’amaranto nelle giovanili e poi in prima squadra, ai tempi della serie B sul finire degli anni ’60. Biturgense di nascita, aveva poi allenato le squadre del vivaio una trentina d’anni dopo, puntando sempre su un’idea di sport semplice, fatto di passione, di valori veri e genuini. Anche per questo, a un certo punto, ha detto stop, chiudendo dentro un ripostiglio quel pallone che ne aveva accompagnato larga parte della vita.

Nell’Arezzo dei primi anni ’90, quello che ripartì faticosamente dal Campionato Nazionale Dilettanti dopo la radiazione dell’Unione Sportiva.