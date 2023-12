È in distribuzione il nuovo numero di «Cortona Notizie» e l’Amministrazione comunale sbarca su Threads

Arezzo, 15 dicembre 2023 – Cortona regina del turismo, gli investimenti Pnrr per Camucia e la conclusione con 36mila visitatori di Signorelli500 sono gli argomenti al centro del nuovo numero di Cortona Notizie. La terza edizione del periodico comunale è in arrivo nelle case dei cortonesi. Il tema in primo piano è quello degli interventi strategici del Comune di Cortona, da Mercatale a Terontola e Camucia. Focus sui parcheggi con le opere realizzate al Mercato, le novità dello Spirito Santo e il progetto per il multipiano di Porta Colonia. Fra i temi in evidenza non poteva mancare Signorelli500 con il bilancio conclusivo dello storico evento culturale. Un argomento che si lega con la ripresa del turismo che ha fatto segnare all’Ambito della Valdichiana di cui Cortona è capofila un +24% sul 2019. Cortona Notizie dedica il «paginone» centrale al collage delle foto-notizie degli ultimi 4 mesi fra eventi, celebrazioni e festival per poi affrontare alcuni temi di stagione come la valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva cortonese e le attività di integrazione sociale con il lavoro. Non manca lo spazio della comunicazione politica dedicato ai capigruppo e del Consiglio comunale.

Il giornale si può scaricare in pdf dal sito internet del Comune all’indirizzo https://www.comunedicortona.it/download_file/5819/0

Sul fronte dell’informazione istituzionale e della promozione degli eventi ci sono ulteriori novità a Cortona. Da giovedì 14 dicembre Meta ha dato la possibilità anche agli account italiani di aprire profili sulla piattaforma Threads «sorella» di Instagram. La pagina dell’Amministrazione comunale è stata aperta e si trova a questo indirizzo https://www.threads.net/@comunedicortona