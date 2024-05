Arezzo, 14 maggio 2024 – Due mattinate di mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma e altre patologie cutanee. Le date fissate sul calendario sono sabato 18 e sabato 25 maggio quando gli ambulatori medici della farmacia comunale “San Giuliano” ospiteranno un totale di ventiquattro visite, su prenotazione, che permetteranno di effettuare una valutazione della pelle finalizzata a una diagnosi di lesioni sospette o neoplastiche.

Maggio è il mese della prevenzione del melanoma e, di conseguenza, questa iniziativa verrà promossa dalle Farmacie Comunali di Arezzo in collaborazione con il Calcit con il duplice obiettivo di sensibilizzare verso l’importanza di effettuare controlli periodici per monitorare il proprio corpo e di informare sulle piccole accortezze necessarie per prendersi cura della pelle in vista della stagione estiva. A tenere le visite sarà uno dei massimi esperti di dermatologia del territorio aretino, il dottor Giampiero Armati, che porrà le proprie competenze professionali al servizio dei cittadini per effettuare un esame diagnostico della durata di circa venti minuti con il dermatoscopio in cui controllare gli aspetti di ogni neo e individuare macchie anomale su cui agire per prevenire potenziali rischi. Tra questi rientra proprio il melanoma, un tumore cutaneo aggressivo che colpisce prevalentemente soggetti tra i trenta e i sessant’anni, con circa settemila casi all’anno in Italia, e che può avere diverse cause quali la predisposizione genetica, le caratteristiche della pelle e i fattori ambientali, ma che con una diagnosi precoce può essere trattato e curato. L’invito a effettuare la mappatura gratuita è rivolto soprattutto a cittadini con nei sospetti da sottoporre a una prima valutazione medica che potranno ottenere utili indicazioni anche in vista dell’estate, promuovendo così una corretta informazione su come comportarsi in termini di protezione della pelle dal sole. Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare la farmacia comunale “San Giuliano” al numero 0575/36.36.10.