Donazione dell’Associazione C&T Comunità di Tegoleto a La Conserveria

Arezzo, 20 maggio 2025 – Nella stessa giornata dell’inaugurazione di tre nuovi defibrillatori installati a Tegoleto donati dall’Associazione C&T Comunità di Tegoleto Aps, la sera del 10 maggio, questa si è resa protagonista di un’altra iniziativa benefica.

Si tratta di un evento di solidarietà la cui parte del ricavato di 1.000 euro è stato destinato all’Associazione Ragazzi Speciali Onlus Odv Ets – La Conserveria per l’acquisto di un Food Truck. Un contributo che servirà per portare ovunque i propri valori e prodotti. Un progetto sostenuto anche dall’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana.

L’Associazione Ragazzi Speciali di Castiglion Fiorentino da sempre si occupa di inserire i ragazzi con disabilità intellettiva in particolare autismo. Potenziare le abilità acquisite dei ragazzi che nel frattempo sono diventati adulti, con la formazione continua in un contesto lavorativo migliora la qualità della vita, “pesando” meno in termini di assistenza. Per questo vuole acquistare un Food Truck e continuare il percorso intrapreso. La formazione oltre il perimetro del laboratorio permette ai ragazzi un contatto attivo e continuo con le persone/clienti. Inoltre attraverso il food truck aumenta la valorizzazione e la conoscenza dei loro prodotti dai molteplici valori: cibo sano che rispetta l’ambiente e occupa ragazzi con l’autismo.

Presenti alla consegna dell’assegno simbolico con la donazione alla Presidente dell’Associazione Ragazzi Speciali – La Conserveria Sara Rapini, il Presidente della C&T Comunità di Tegoleto Alessandro Sacconi e il Sindaco di Civitella Andrea Tavarnesi.